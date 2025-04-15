В настоящее время Apple обучает свои алгоритмы на синтетических данных, которые только имитируют настоящие и не содержат персональной информации пользователей, рассказывает 24 Канал. Впрочем, синтетические данные не всегда точно отражают реальный контент, что затрудняет эффективную работу моделей искусственного интеллекта.

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Чтобы решить эту проблему, Apple разработала новую технологию, которая позволяет сравнивать синтетические данные с реальными примерами переписки пользователей в официальном приложении Apple Mail на iPhone, iPad и Mac.

Важно! При этом все данные остаются на устройствах пользователей и не используются непосредственно для обучения ИИ.

Суть технологии заключается в следующем: алгоритм использует сгенерированные Apple синтетические фразы или письма и сопоставляет их с реальными электронными письмами, чтобы оценить, насколько они соответствуют по теме и стилю.

Это позволяет компании выявить, какие синтетические образцы наиболее приближены к реальности и пригодны для обучения моделей.

Целью создания синтетических данных является генерирование предложений или писем, которые достаточно похожи на реальные по теме или стилю, чтобы улучшить способность наших моделей к обобщению,

- отметили в Apple.

Таким образом, компания стремится усовершенствовать инструменты генерации текста в рамках своей платформы Apple Intelligence, не нарушая высоких стандартов конфиденциальности пользователей.

А тем временем OpenAI выпустила новую модели ChatGPT-4.1. Компания подчеркнула, что они во всем превосходят предыдущие версии моделей.