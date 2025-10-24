Технологические гиганты помогут Трампу построить бальный зал: кто из компаний дал деньги

Apple станет одним из доноров нового бального зала в Белом доме, который инициировал Дональд Трамп. Проект стоимостью $350 млн финансируется частными компаниями, среди которых и крупные технологические корпорации. Строительство уже началось на месте восточного крыла резиденции.

Apple присоединилась к группе крупных технологических компаний, которые сделают взносы в строительство нового бального зала площадью 90 тысяч квадратных футов в Белом доме. Это пространство станет частью масштабной перестройки резиденции президента США, инициированной Дональдом Трампом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на MacRumors.

Смотрите также Идеальные селфи: эксперты назвали смартфон с лучшей фронтальной камерой на рынке

Сколько стоит новый зал Трампа и кто его финансирует?

Строительство стартовало на этой неделе после демонтажа восточного крыла. По словам Трампа, новый зал будет стоить около 350 миллионов долларов, и все расходы будут покрыты частными пожертвованиями. Это на 150 миллионов долларов больше, чем он называл ранее.

Как сообщает CNN, в список доноров, кроме Apple, вошли Amazon, Google, Meta, Microsoft и HP. В то же время точную сумму взноса каждой компании не разглашают.

Обновленные данные о стоимости строительства появились после того, как Трамп объявил новую оценку проекта в четверг вечером. По его словам, будущий зал станет "самой величественной событийной локацией в истории Белого дома".