Какой смартфон сделает вам лучшие селфи?

Титул смартфона с лучшей фронтальной камерой на рынке получил iPhone 17 Pro. По результатам детального тестирования, новая модель Apple обогнала iPhone 16 Pro Max и Honor Magic6 Pro, которые получили по 151 баллу. Этот прорыв стал возможным благодаря полностью переработанному аппаратному обеспечению и уникальному 18-мегапиксельному сенсору. Самое интересное, что все модели серии iPhone 17, включая базовую и iPhone Air, имеют идентичные фронтальные камеры, пишет 24 Канал со ссылкой на DxOMark.

Революционный сенсор и фокусное расстояние

Камера использует новый 18-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/1.9. Хотя Apple в характеристиках указывает 18 мегапикселей, на самом деле используется 24-мегапиксельный датчик – предположительно, Sony IMX914. Этот датчик имеет нетрадиционную восьмиугольную форму и был разработан совместно Apple и Sony. Главным преимуществом является его конструкция: вместо использования всего сенсора, Apple применяет лишь его прямоугольную часть для съемки 18-мегапиксельных кадров.

Этот прямоугольник может уместиться в восьмиугольную зону сенсора как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Это означает, что пользователям больше не нужно вращать телефон, чтобы сделать широкоугольное селфи в пейзажном режиме – они могут просто держать устройство вертикально.

Кроме того, фокусное расстояние было увеличено до 20 миллиметров (по сравнению с 23 мм у предыдущей модели Pro), что позволяет вместить больше людей в кадр без заметных искажений, как пишет Gizmochina. Глубина резкости достаточна для сохранения четкости объектов как на переднем, так и на заднем плане.

Невероятное качество изображения

DxOMark отмечает, что iPhone 17 Pro установил рекорды сразу в пяти категориях: фокусировка и размытие заднего плана (боке) для фото, а также фокусировка, экспозиция и стабилизация для видео.

В целом, качество изображений является выдающимся. Эксперты, которые тестировали устройство, отмечали, что это лучшая селфи-камера среди всех телефонов года. При хорошем освещении фотографии отличаются блестящей экспозицией и точным фокусом. Цвета воспроизведены со вкусом, а тона кожи выглядят естественно, хотя они могут быть немного теплее.

Важно, что камера не применяет неестественного сглаживания или "воскового" эффекта, в отличие от обработки изображений в некоторых азиатских производителей (Vivo, Xiaomi, Oppo), которые, похоже, ориентируются на пользователей, которые не желают видеть никаких недостатков кожи. Высокая точность эффекта боке, предположительно, достигается с помощью модуля Face ID.

Небольшие компромиссы

Несмотря на высокие показатели, у камеры есть небольшие недостатки, связанные с относительно небольшим сенсором. Так, при съемке в условиях низкой освещенности может появляться определенный шум. Кроме того, при активном движении стабилизация видео может быть не совсем убедительной.



Общие оценки селфи-камеры iPhone 17 Pro / Скриншот 24 Канала

Плюсы:

Точная экспозиция цели и широкий динамический диапазон для фото и видео.

Хорошая цветопередача.

Точная фокусировка, широкая глубина резкости, что хорошо подходит для групповых портретов и видеосъемки.

В общем точная оценка глубины в режиме боке и в целом приятный эффект боке.

Минусы: