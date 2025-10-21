Какой смартфон сделает вам лучшие селфи?
Титул смартфона с лучшей фронтальной камерой на рынке получил iPhone 17 Pro. По результатам детального тестирования, новая модель Apple обогнала iPhone 16 Pro Max и Honor Magic6 Pro, которые получили по 151 баллу. Этот прорыв стал возможным благодаря полностью переработанному аппаратному обеспечению и уникальному 18-мегапиксельному сенсору. Самое интересное, что все модели серии iPhone 17, включая базовую и iPhone Air, имеют идентичные фронтальные камеры, пишет 24 Канал со ссылкой на DxOMark.
Революционный сенсор и фокусное расстояние
Камера использует новый 18-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/1.9. Хотя Apple в характеристиках указывает 18 мегапикселей, на самом деле используется 24-мегапиксельный датчик – предположительно, Sony IMX914. Этот датчик имеет нетрадиционную восьмиугольную форму и был разработан совместно Apple и Sony. Главным преимуществом является его конструкция: вместо использования всего сенсора, Apple применяет лишь его прямоугольную часть для съемки 18-мегапиксельных кадров.
Этот прямоугольник может уместиться в восьмиугольную зону сенсора как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Это означает, что пользователям больше не нужно вращать телефон, чтобы сделать широкоугольное селфи в пейзажном режиме – они могут просто держать устройство вертикально.
Кроме того, фокусное расстояние было увеличено до 20 миллиметров (по сравнению с 23 мм у предыдущей модели Pro), что позволяет вместить больше людей в кадр без заметных искажений, как пишет Gizmochina. Глубина резкости достаточна для сохранения четкости объектов как на переднем, так и на заднем плане.
Невероятное качество изображения
DxOMark отмечает, что iPhone 17 Pro установил рекорды сразу в пяти категориях: фокусировка и размытие заднего плана (боке) для фото, а также фокусировка, экспозиция и стабилизация для видео.
В целом, качество изображений является выдающимся. Эксперты, которые тестировали устройство, отмечали, что это лучшая селфи-камера среди всех телефонов года. При хорошем освещении фотографии отличаются блестящей экспозицией и точным фокусом. Цвета воспроизведены со вкусом, а тона кожи выглядят естественно, хотя они могут быть немного теплее.
Важно, что камера не применяет неестественного сглаживания или "воскового" эффекта, в отличие от обработки изображений в некоторых азиатских производителей (Vivo, Xiaomi, Oppo), которые, похоже, ориентируются на пользователей, которые не желают видеть никаких недостатков кожи. Высокая точность эффекта боке, предположительно, достигается с помощью модуля Face ID.
Небольшие компромиссы
Несмотря на высокие показатели, у камеры есть небольшие недостатки, связанные с относительно небольшим сенсором. Так, при съемке в условиях низкой освещенности может появляться определенный шум. Кроме того, при активном движении стабилизация видео может быть не совсем убедительной.
Общие оценки селфи-камеры iPhone 17 Pro / Скриншот 24 Канала
Плюсы:
- Точная экспозиция цели и широкий динамический диапазон для фото и видео.
- Хорошая цветопередача.
- Точная фокусировка, широкая глубина резкости, что хорошо подходит для групповых портретов и видеосъемки.
- В общем точная оценка глубины в режиме боке и в целом приятный эффект боке.
Минусы:
- Тона кожи под влиянием теплых цветовых оттенков, иногда слишком резкие переходы баланса белого в режиме видео.
- Шум на снимках со вспышкой, особенно в углах.
- Иногда случается нехватка деталей, особенно на движущихся объектах.
- Стабилизация изображения объекта съемки могла бы быть лучше, как во время стояния на месте, так и во время ходьбы в момент записи.