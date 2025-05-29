Apple тайно тестирует 200-мегапиксельную камеру для iPhone

Apple, по слухам, готовится к серьезному обновлению камеры в своих смартфонах, которое может существенно изменить баланс сил на рынке мобильной фотографии. Компания тестирует новый сенсор на 200 мегапикселей, чтобы сократить отставание от конкурентов, прежде всего Samsung.

Резкое повышение разрешения

Apple работает над внедрением 200-мегапиксельной камеры в будущих моделях iPhone. Если информация подтвердится, это станет самым большим скачком в разрешении в истории бренда. Исторически компания не спешила с наращиванием мегапикселей, отдавая предпочтение алгоритмам. В то время, когда конкуренты все давно устанавливали датчики на 48 мегапикселей и более, Apple все еще предлагала смартфоны на 12 мегапикселей. Однако стремительное развитие конкурентов, особенно Samsung, которая уже два года устанавливает 200-мегапиксельные сенсоры в серию Galaxy S Ultra, заставляет Apple пересмотреть стратегию, сообщает 24 Канал со ссылкой на известного инсайдера Digital Chat Station.

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Согласно информации на платформе Weibo, Apple уже тестирует новый сенсор для главной камеры, который, предположительно, впервые появится в моделях iPhone Pro. Точные характеристики камеры пока неизвестны, но ожидается, что ее потенциал позволит улучшить детализацию, цифровой зум от 2 до 5 раз и качество кадрирования без потери четкости.

Хотя точная модель устройства с 200-мегапиксельной камерой пока не раскрывается, среди кандидатов рассматривается как флагманский iPhone Pro 2027 года, что станет юбилейным 20-м айфоном, так и возможный iPhone Fold с премиальной ценой. Вряд ли следует ожидать новые камеры уже в iPhone 17 Pro или iPhone 17 Air в этом году. Эти модели, по предварительным слухам, все еще будут оснащаться 48-мегапиксельными сенсорами.

Модель Air была бы отличным кандидатом для такого обновления, поскольку это открыло бы возможность высококачественной фотографии и видеосъемки даже для устройств с одной камерой на борту.

Испытания перед запуском

Несмотря на такие планы, Apple хорошо известна тем, что часто их отменяет. Тестирование тех или иных продуктов не всегда оправдывает надежды, а потому мы знаем немало случаев, когда качество прототипы не доходили до финального производства.

Повышение разрешения до 200 Мп может создать технические вызовы – в частности, связанные с обработкой изображения и контролем шума. Как именно Apple адаптирует свои алгоритмы, чтобы сохранить качество снимков, пока неизвестно.

Одно очевидно – компания готовится к серьезному пересмотру своей стратегии. И хотя дата внедрения новой камеры остается неопределенной, ее появление уже выглядит неизбежным.