Что мы знаем о новом iMac с чипом M6, который может выйти в октябре 2026 года

Компания Apple готовится представить обновленный моноблок iMac с новейшим процессором M6 в конце октября 2026 года. Компьютер получит значительный прирост производительности, улучшенную работу с искусственным интеллектом и новые цвета корпуса.

Когда ожидать анонса нового моноблока от Apple

Как сообщает Macworld, презентация нового устройства может состояться уже 27 октября 2026 года, непосредственно перед специальным медиа-мероприятием компании. Журналист Марк Гурман отмечает, что пользователи смогут приобрести новый настольный компьютер еще до конца года.

Новинка заменит версию с процессором M4, выпущенную осенью 2024 года. Технологический гигант решил полностью пропустить поколение M5 для этой линейки моноблоков и перейти сразу к новейшему чипу M6.

Дизайн и дисплей: знакомый силуэт и новые оттенки

Внешний вид компьютера практически не изменится. Apple сохранит сверхтонкие корпус и дисплей с диагональю 61 сантиметр и разрешением 4,5K Retina. Экран поддерживает яркость до 500 нит и отображает 4480 на 2520 пикселей.

Главным визуальным изменением станут новые цветовые варианты. Сейчас разработчики предлагают семь оттенков: синий, зеленый, розовый, серебристый, желтый, оранжевый и фиолетовый, однако для версии M6 палитру планируют дополнительно обновить.

Мощный скачок производительности и искусственный интеллект

Самое значительное обновление скрывается внутри. Новый чип M6 изготавливается по 2-нанометровому технологическому процессу, что позволило существенно повысить энергоэффективность и плотность транзисторов.

Процессор M6 в этой серии получил:

12-ядерный центральный процессор;

12-ядерный графический процессор с ускорителями Neural Accelerators в каждом ядре;

двойной 16-ядерный движок Neural Engine для задач искусственного интеллекта;

поддержку до 32 гигабайт объединенной памяти с пропускной способностью 170 гигабайт в секунду.

Благодаря этому компьютер получит в четыре раза более высокую производительность в задачах искусственного интеллекта по сравнению с предшественником. Кроме того, устройство будет поддерживать современные беспроводные стандарты Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.

Сколько будет стоить новинка

Ожидается, что стартовая цена нового iMac составит около 1 499 долларов. Несмотря на то, что Apple повысила цены на предыдущие модели в июне 2026 года, стоимость базовой версии M6 может остаться на этом уровне.