Коли чекати на анонс нового моноблока від Apple

Як повідомляє Macworld, презентація нового пристрою може відбутися вже 27 жовтня 2026 року, безпосередньо перед спеціальною медіаподією компанії. Журналіст Марк Гурман зазначає, що користувачі зможуть придбати новий настільний комп'ютер ще до кінця року.

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Новинка замінить версію з процесором M4, яку запустили восени 2024 року. Технологічний гігант вирішив повністю пропустити покоління M5 для цієї лінійки моноблоків і перейти одразу до новітнього чипа M6.

Дизайн та дисплей: знайомий силует і нові відтінки

Зовнішній вигляд комп'ютера практично не зміниться. Apple збереже надтонкий корпус і дисплей із діагоналлю 61 сантиметр та роздільною здатністю 4,5K Retina. Екран підтримує яскравість до 500 ніт та відображає 4480 на 2520 пікселів.

Головною візуальною зміною стануть нові варіанти кольорів. Зараз розробники пропонують сім відтінків: синій, зелений, рожевий, сріблястий, жовтий, помаранчевий та фіолетовий, проте для версії M6 палітру планують додатково оновити.

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Потужний стрибок продуктивності та штучний інтелект

Найбільше оновлення ховається всередині. Новий чип M6 виготовляють за 2-нанометровим технологічним процесом, що дозволило суттєво підвищити енергоефективність і щільність транзисторів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Процесор M6 у цій серії отримав:

12-ядерний центральний процесор;

12-ядерний графічний процесор із прискорювачами Neural Accelerators у кожному ядрі;

подвійний 16-ядерний рушій Neural Engine для завдань штучного інтелекту;

підтримку до 32 гігабайтів об'єднаної пам'яті з пропускною здатністю 170 гігабайтів на секунду.

Завдяки цьому комп'ютер отримає в чотири рази вищу продуктивність у завданнях штучного інтелекту порівняно з попередником. Окрім того, пристрій підтримуватиме сучасні бездротові стандарти Wi-Fi 7 та Bluetooth 6.

Скільки коштуватиме новинка

Очікують, що початкова ціна нового iMac становитиме близько 1 499 доларів. Попри те, що Apple підвищила ціни на попередні моделі у червні 2026 року, вартість базової версії M6 може залишитися на цьому рівні.