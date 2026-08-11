Apple приближается к главной презентации года: что ожидать и почему это событие будет особенным

В сентябре технологический гигант Apple проведет масштабную презентацию новинок, среди которых ожидается первый гибкий смартфон бренда. Несмотря на это, выпуск базовой модели iPhone 18 отложат до начала следующего года.

Когда Apple может представить новинки?

Журналисты издания Tom's Guide полагают, что традиционное осеннее мероприятие Apple на этот раз может быть назначено на 9 сентября 2026 года. Почему 7 сентября в США отмечают День труда, поэтому компания, вероятно, выберет среду вместо привычного второго вторника месяца, который на этот раз приходится на 8 сентября. По предварительным оценкам, предзаказы на новые устройства могут открыть 12 сентября, чтобы избежать даты 11 сентября.

Что известно об iPhone Ultra и iPhone 18 Pro?

Главной новинкой мероприятия может стать гибкий смартфон iPhone Ultra. По данным Tom's Guide, он будет иметь складную конструкцию в формате паспорта. Корпус из алюминия и титана в разложенном виде будет иметь толщину 4,5–4,8 миллиметра.

Смартфон, как пишут журналисты, получит две основные камеры на 48 мегапикселей, две селфи-камеры на 24 мегапикселя, аккумулятор емкостью 4883 мАч и Touch ID в кнопке питания. Цена базовой версии может достигнуть 2500 долларов.

Также ожидаются обновленные iPhone 18 Pro и Pro Max. Им приписывают чип A20 Pro, увеличенные аккумуляторы, камеру со сменной диафрагмой и меньший вырез Dynamic Island. В то же время, как отмечается, из-за дефицита оперативной памяти эти модели могут подорожать.

Отдельные источники предполагают, что базовый iPhone 18 и модель iPhone 18e выйдут только в начале 2027 года.

Что еще могут показать устройства на презентации

Помимо смартфонов, на презентации Apple могут анонсировать Apple Watch Series 12 и Ultra 4. Новым часам приписывают более высокую производительность, возможный керамический корпус и более глубокую интеграцию с искусственным интеллектом Siri на базе iOS 27.

Также Apple может представить новую приставку Apple TV 4K, обновленный HomePod mini и центр управления умным домом, о котором говорят уже не первый месяц.

Что говорят аналитики

Журналисты обратили внимание на нетипичный для Apple разрыв между выходом Pro-версий и стандартной модели.

Это довольно странное решение – отложить выход стандартной модели на более поздний срок и выпустить ее вместе с более дешевым смартфоном E-серии,

– прокомментировал обозреватель технологического издания Том Притчард.

Аналитики также напоминают, что компания обычно рассылает официальные приглашения за 14 дней до мероприятия. Поэтому подтверждение даты презентации, вероятно, появится в конце августа.

Первое выступление Джона Тернуса

Но наибольшее внимание сейчас привлекает то, что это будет первая презентация, на которой новый генеральный директор Apple Додон Тернус выступит в качестве главного докладчика, сменив на этом посту Тима Кука, который уходит с должности в сентябре. Кук перейдет на новую должность исполнительного председателя совета директоров. Джон Тернус, ранее возглавлявший подразделение аппаратной инженерии, теперь, как ожидается, откроет мероприятие, представит докладчиков и расскажет как минимум об одной модели iPhone.