Apple готовит сразу три новинки для умного дома

Компания Apple, вероятно, готовит сразу несколько новинок для умного дома. Среди них — совершенно новое устройство, обновленная колонка и телевизионная приставка.

По информации обозревателя Bloomberg Марка Гурмана, Apple планирует провести "онлайн-мероприятие, посвященное дому", во вторник, 13 октября. В ходе мероприятия компания якобы представит сразу три новых продукта.

Что Apple может представить 13 октября?

Речь идет о:

совершенно новом хабе для умного дома;

новом поколении HomePod mini;

новой версии Apple TV 4K.

По словам Гурмана, все три устройства будут интегрированы с искусственным интеллектом Siri. Это может стать одним из ключевых направлений развития домашней экосистемы Apple.

Эта информация появилась в свежем выпуске подкаста "Power On". При этом Гурман не уточнил, в каком именно формате Apple проведет запланированное мероприятие.

Это будет полноценная презентация или серия анонсов?

Пока остается неясным, что именно Гурман имеет в виду под "онлайн-мероприятием для дома". Apple может провести традиционную презентацию с заранее записанным видео, которое будет транслироваться онлайн.

В то же время не исключено, что речь идет лишь о серии материалов в Apple Newsroom и отдельных видеороликах о каждом из устройств на YouTube. Компания уже неоднократно использовала такой формат для представления новых продуктов без масштабных презентаций. Поэтому пока нельзя точно сказать, стоит ли ожидать полноценного шоу с участием руководителей Apple.

На каких устройствах может быть установлена Siri с искусственным интеллектом?

Самой интересной новинкой может стать новый хаб для умного дома. Apple уже давно работает над устройством, которое должно стать центральным элементом домашней экосистемы компании.

Обновления также могут коснуться HomePod mini и Apple TV 4K. Оба устройства уже выполняют роль элементов экосистемы умного дома, поэтому интеграция новой версии Siri может расширить их возможности.

Ожидается, что искусственный интеллект станет важной частью работы с устройствами. Вместо того чтобы выполнять лишь простые голосовые команды, Siri должна будет лучше понимать контекст запросов и взаимодействовать с различными функциями экосистемы Apple. В то же время конкретные возможности новой Siri и технические характеристики устройств пока не раскрыты.

Когда можно будет увидеть новинки вживую?

Если Apple действительно представит устройства 13 октября, журналисты и авторы контента, вероятно, получат возможность протестировать их в тот же день.

По данным Марка Гурмана, отдельные представители СМИ и контент-мейкеры могут получить доступ к новинкам для практического тестирования после анонса. Таким образом, уже на следующей неделе Apple может сделать значительный шаг в развитии своей экосистемы умного дома. Компания, возможно, представит не просто обновления существующих продуктов, а новое центральное устройство, которое вместе с HomePod mini и Apple TV 4K будет работать с обновленной версией Siri.