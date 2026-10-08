За інформацією оглядача Bloomberg Марка Гурмана, Apple планує провести "онлайн-подію для дому" у вівторок, 13 жовтня. Під час неї компанія нібито представить одразу три нові продукти.

Що Apple може показати 13 жовтня?

Йдеться про:

повністю новий хаб для розумного дому;

нове покоління HomePod mini;

нову версію Apple TV 4K.

За словами Гурмана, усі три пристрої матимуть інтеграцію зі штучним інтелектом Siri. Це може стати одним із ключових напрямів розвитку домашньої екосистеми Apple.

Інформація з'явилася у свіжому випуску подкасту "Power On". При цьому Гурман не уточнив, у якому саме форматі Apple проведе запланований захід.

Це буде повноцінна презентація чи серія анонсів?

Наразі залишається незрозумілим, що саме Гурман має на увазі під "онлайн-подією для дому". Apple може провести традиційну презентацію з попередньо записаним відео, яке транслюватиметься онлайн.

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Водночас не виключено, що йдеться лише про серію матеріалів у Apple Newsroom та окремі відео про кожен із пристроїв на YouTube. Компанія вже неодноразово використовувала такий формат для представлення нових продуктів без масштабних презентацій. Тому поки що не можна точно сказати, чи варто очікувати повноцінного шоу за участю керівників Apple.

Які пристрої можуть отримати Siri зі штучним інтелектом?

Найцікавішою новинкою може стати новий хаб для розумного дому. Apple тривалий час працює над пристроєм, який має стати центральним елементом домашньої екосистеми компанії.

Оновлення також можуть торкнутися HomePod mini та Apple TV 4K. Обидва пристрої вже виконують роль елементів екосистеми розумного дому, тому інтеграція нової версії Siri може розширити їхні можливості.

Очікується, що штучний інтелект стане важливою частиною роботи з пристроями. Замість виконання лише простих голосових команд Siri має краще розуміти контекст запитів і взаємодіяти з різними функціями екосистеми Apple. Водночас конкретні можливості нової Siri та технічні характеристики пристроїв поки не розкриті.

Коли можна буде побачити новинки наживо?

Якщо Apple справді представить пристрої 13 жовтня, журналісти та автори контенту, ймовірно, отримають можливість протестувати їх того самого дня.

За даними Марка Гурмана, окремі представники медіа та контент-мейкери можуть отримати доступ до новинок для практичного тестування після анонсу. Таким чином, вже найближчого тижня Apple може зробити значний крок у розвитку своєї екосистеми розумного дому. Компанія потенційно представить не просто оновлення наявних продуктів, а новий центральний пристрій, який разом із HomePod mini та Apple TV 4K працюватиме з оновленою версією Siri.