Apple готовит совершенно новую операционную систему, и вот какое устройство с ней будет работать

Журналист Марк Гурман выпустил новый материал, в котором упомянул об операционной системе, которую Apple собирается выпустить в не очень отдаленном будущем. Что это будет и стоит ли нам ее ждать?

Новая ОС от Apple

Как пишет автор материала на Bloomberg, новая операционная система будет называться homeOS. Она предназначена для умных дисплеев, о которых в интернете уже давно ходят слухи. Первые из них якобы должны выйти в 2025 году.

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Сообщения об устройстве с дисплеем, похожим на HomePod, ходят уже больше года, и только этим летом Марк Гурман заявил, что Apple работает над настольным смарт-дисплеем, оснащенным роботизированным манипулятором, который может наклонять и поворачивать экран для лучшего просмотра, отслеживая положение человека в пространстве.

В своем последнем отчете Гурман сообщил, что в работе находятся две версии:

Бюджетный дисплей, который будет предлагать основные функции, такие как FaceTime и управление умным домом.

Высококлассный роботизированный вариант, который будет стоить более 1000 долларов.

Как сообщается, мы увидим более дешевую версию первой, а произойдет это, вероятно, уже в следующем году. Позже в продажу поступит дисплей высокого класса с прицепленной к нему роботизированной "рукой", который сейчас разрабатывается под кодовым названием J595. Гурман ранее уже писал, что второй вариант может быть выпущен не ранее 2026 года.

Он отмечает, что новая домашняя операционная система будет основана на tvOS для Apple TV, а функции искусственного интеллекта Apple Intelligence станут ключевой частью пользовательского опыта для обоих устройств. При этом сами Apple TV, HomePod и HomePod mini функций ИИ не имеют и, судя по всему, не получат.

Но Гурман предполагает, что в конце концов tvOS и homeOS будут объединены в одну систему и будут работать на каждом домашнем устройстве Apple, который выйдет после этого.

Пока мы не знаем, какой будет новая ОС, какие будут ее возможности и дизайн. Но с большой вероятностью это будет похоже на другие системы управления умным домом. Умный дисплей низшего класса сможет запускать базовые программы – Календарь, Заметки и Дом, и включать интерфейс, оптимизированный для управления бытовой техникой и быстрого просмотра информации. Более дорогой, вероятно, будет предоставлять некоторые эксклюзивные функции.