Трамп заявил о сделке между Apple и Intel, которая может изменить рынок микросхем

В США вновь заговорили о возвращении производства полупроводников на родину. Новое заявление Дональда Трампа привлекло внимание к возможному сотрудничеству между двумя технологическими гигантами, хотя официального подтверждения пока нет.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Apple якобы завершила заключение соглашения с Intel о разработке и производстве чипов на территории Соединенных Штатов. Об этом он написал в социальной сети Truth Social. Об этом сообщает Engadget.

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Действительно ли Apple договорилась с Intel о производстве чипов в США?

По словам Трампа, сотрудничество должно стать частью более масштабной стратегии возвращения американского производства полупроводников из-за рубежа. В своем посте он также раскритиковал предыдущие администрации США, которые, по его мнению, позволили перенести значительную часть отрасли в Азию.

Впрочем, ни Apple, ни Intel пока не подтвердили факт окончательного заключения такого соглашения.

Информация о возможном сотрудничестве между компаниями появляется не впервые. В мае 2026 года газета The Wall Street Journal сообщила, что Apple и Intel достигли определённой договоренности о производстве части процессоров для устройств Apple на американских предприятиях Intel.

Согласно публикации, министр торговли США Говард Латник в течение года неоднократно встречался с руководством Apple, пытаясь убедить компанию возобновить сотрудничество с Intel.

Когда-то Apple была одним из крупнейших клиентов Intel. Однако ситуация изменилась после того, как производитель iPhone перешел на собственные процессоры серии Apple Silicon. Основным производственным партнером компании стала тайваньская корпорация TSMC.

Какие чипы может производить Intel?

Известный аналитик Apple Мин-Чи Куо ранее сообщал, что компания уже приступила к тестированию систем-на-чипе, изготовленных по технологическому процессу Intel 18A-P.

По его информации, в течение всего 2026 года Intel должна проводить пробное производство процессоров для Apple. Если результаты будут соответствовать требованиям заказчика, серийное производство и поставки могут начаться уже в 2027 году.

Ожидается, что производство чипов будет осуществляться на заводах Intel в американских штатах Орегон, Аризона и Огайо. Речь идет о процессорах для смартфонов iPhone и компьютеров Mac. При этом даже в случае начала сотрудничества Intel не станет главным производителем чипов для Apple. Основные объемы производства, как и прежде, останутся за TSMC.

Почему это соглашение важно для США?

Потенциальное партнерство имеет не только технологическое, но и политическое значение. Вашингтон уже несколько лет пытается сократить зависимость от азиатских производственных цепочек, особенно в сфере полупроводников.

В своём сообщении Трамп также написал: "Мы решили помочь Intel в обмен на 10 % их акций". Вероятно, он имел в виду поддержку компании со стороны американских властей.

В августе 2025 года правительство США действительно получило 10-процентную долю в Intel. Тогда компания сообщила, что государство инвестирует 8,9 миллиарда долларов в обыкновенные акции производителя микросхем.

Финансирование частично обеспечилось за счет средств, которые ранее были предусмотрены для Intel в рамках программы CHIPS Act, направленной на развитие внутреннего производства полупроводников. Остальную часть компания получила через программу Secure Enclave.

Что изменится для Apple?

Если информация о сделке подтвердится, Apple получит дополнительного производственного партнера на территории США. Это поможет диверсифицировать поставки компонентов и снизить риски, связанные с геополитической напряженностью вокруг Тайваня.

В то же время пока все сообщения об окончательном подписании соглашения основаны лишь на заявлении Дональда Трампа. Без официальных комментариев со стороны Apple и Intel говорить о завершении переговоров пока рано.