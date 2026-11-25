Apple готовит еще несколько новинок до конца 2026 года. Среди них – красные версии AirPods Max 2 и HomePod mini 2, обновление iOS 27.3, итоги Apple Music Replay и новые аксессуары для умного дома.

Одним из ближайших событий станет ежегодная распродажа Apple к "Черной пятнице". Она продлится с 27 по 30 ноября. Покупатели смогут получить подарочные карты номиналом до 300 долларов при покупке определенных товаров. Об этом пишет Macrumors.

Какие новые устройства и сервисы Apple появятся в декабре

Кроме того, Apple предлагает новым и некоторым бывшим подписчикам сервиса Apple TV специальное предложение: шесть месяцев доступа за 6,99 доллара в месяц. Воспользоваться им можно до 30 ноября.

По информации журналиста Macrumors, примерно 1 декабря Apple планирует выпустить красные версии наушников AirPods Max 2 и колонки HomePod mini 2. Эту дату связывают со Всемирным днем борьбы со СПИДом. Ожидается, что новый цвет станет единственным изменением в устройствах.

Компания также готовит красный ремешок для AirPods Pro и спортивный ремешок для Apple Watch. В декабре должны объявить победителей App Store Awards 2026. Финалистов премии Apple представила 18 ноября. В прошлом году результаты обнародовали 4 декабря, поэтому в этом году церемония также может состояться в начале месяца.

Тогда же ожидается полная версия Apple Music Replay 2026. Она покажет самые популярные песни и исполнителей пользователя, а также статистику прослушиваний за год. В 2025 году итоги стали доступны 2 декабря.

Что изменится в iOS 27.3 и Apple Intelligence

Apple планирует выпустить iOS 27.3 в декабре, однако точную дату пока не объявила. Первая бета-версия обновления появилась 3 ноября. Среди тестируемых функций – новые возможности Siri с искусственным интеллектом для взаимодействия между приложениями, вертикальные вкладки и адаптивный темный режим в Safari, а также обновленное приложение "Здоровье".

Также в бета-версии появилась новая тренировка Gym Strength для Apple Fitness+. Она представляет собой четырехнедельную программу силовых занятий.

В декабре Apple Intelligence должна стать доступной для пользователей в Китае. Компания сотрудничает с Alibaba, чтобы интегрировать модель Qwen в Siri, Writing Tools и Visual Intelligence. Сначала функции появятся на совместимых iPhone. Другие платформы получат их позже – после необходимых согласований с регулирующими органами. При этом первоначальный запуск не будет охватывать функции Siri с искусственным интеллектом.

Еще одно направление – умный дом. В декабре Apple начнет продавать новую линейку аксессуаров сторонних производителей, созданных при ее поддержке. В нее войдут камеры наблюдения, термостаты и умный замок, разработанные при участии LG Electronics и Schneider Electric. Часть устройств поступит в продажу только в начале 2027 года.