Однією з найближчих подій стане щорічний розпродаж Apple до Чорної п'ятниці. Він триватиме з 27 до 30 листопада. Покупці зможуть отримати подарункові картки номіналом до 300 доларів під час придбання окремих товарів. Про це пише Macrumors.

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Які нові пристрої та сервіси Apple з'являться у грудні

Крім того, Apple підготувала для нових і деяких колишніх передплатників сервісу Apple TV спеціальну пропозицію: шість місяців доступу за 6,99 долара на місяць. Скористатися нею можна до 30 листопада.

За інформацією журналіста Macrumors, приблизно 1 грудня Apple планує випустити червоні версії навушників AirPods Max 2 та колонки HomePod mini 2. Дату пов'язують зі Всесвітнім днем боротьби зі СНІДом. Очікується, що новий колір стане єдиною зміною в пристроях.

Компанія також готує червоний ремінець для AirPods Pro та спортивний ремінець для Apple Watch. У грудні мають оголосити переможців App Store Awards 2026. Фіналістів премії Apple представила 18 листопада. Торік результати оприлюднили 4 грудня, тому цього року церемонія також може відбутися на початку місяця.

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Тоді ж очікується повна версія Apple Music Replay 2026. Вона покаже найпопулярніші пісні та виконавців користувача, а також статистику прослуховувань за рік. У 2025 році підсумки стали доступними 2 грудня.

Що зміниться в iOS 27.3 та Apple Intelligence

Apple планує випустити iOS 27.3 у грудні, однак точну дату поки не оголосила. Перша бета-версія оновлення з'явилася 3 листопада. Серед функцій, які тестують, – нові можливості Siri зі штучним інтелектом для взаємодії між застосунками, вертикальні вкладки та адаптивний темний режим у Safari, а також оновлений застосунок «Здоров'я».

Також у бета-версії з'явилося нове тренування Gym Strength для Apple Fitness+. Воно передбачає чотиритижневу програму силових занять.

У грудні Apple Intelligence має стати доступною для користувачів у Китаї. Компанія співпрацює з Alibaba, щоб інтегрувати модель Qwen у Siri, Writing Tools та Visual Intelligence. Спочатку функції з'являться на сумісних iPhone. Інші платформи отримають їх пізніше – після необхідних регуляторних погоджень. Водночас початковий запуск не охоплюватиме функції Siri зі штучним інтелектом.

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Ще один напрям – розумний дім. У грудні Apple почне продавати нову лінійку аксесуарів сторонніх виробників, створених за її підтримки. До неї увійдуть камери спостереження, термостати та розумний замок, розроблені за участю LG Electronics і Schneider Electric. Частина пристроїв надійде у продаж лише на початку 2027 року.