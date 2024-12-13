Будет или не будет: Apple запутала всех из-за своего сверхмощного ИИ-процессора M4 Extreme

Некоторое время назад в сети гуляли слухи о том, что Apple планирует выпустить новый класс процессоров. Он должен был стать самым мощным в линейке, оставляя позади не только все, что до сих пор делала сама компания, но и все продукты ее конкурентов. Похоже, от этих намерений сначала отказались, а теперь снова к ним вернулись.

Apple отменяет M4 Extreme

Для ясности уточним, что Apple масштабирует свои чипы буквально складывая их вместе. В основе всей линейки лежит базовый процессор – например, M4, если говорить о нынешнем поколении. Соединив два этих чипа через специальную шину, компания получает M4 Pro с удвоенным количеством ядер. Добавьте сюда еще один базовый чип и это будет M4 Max. Следующее добавление дает нам класс Ultra. Компания в свое время выпустила M2 Ultra, но пропустила M3 Ultra. Будет ли выпущен M4 Ultra пока неизвестно. M4 Extreme, как считают эксперты, также должен состоять из четырех частей, хотя это название может быть неточным. Согласно слухам, компания сначала отменила разработку этого чипа, а теперь снова к нему возвращается, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Information.

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Ожидалось, что новый процессор будет анонсирован где-то в следующем году, но отмена явно должна была бы повлиять на сроки. Extreme предсказывали для рабочей станции Mac Pro tower, самого мощного компьютера Apple – того самого десктопа, который иногда шутливо называют "теркой". Поэтому он стал бы самым быстрым и мощным во всей линейке.

M4 Extreme называют "серверным" чипом, а также указывают на то, что он должен был быть специально построен для работы с искусственным интеллектом. Хотя сейчас уже нет смысла об этом говорить, ведь все новейшие процессоры компании предназначены для работы с Apple Intelligence.

Сейчас Mac Pro tower работает на чипах серии Ultra, которые также можно найти в Mac Studio. Поэтому вполне логично, что компания хочет разделить эти два компьютера и дать своим пользователям буквально ультимативный вариант для самых требовательных задач.

Исходя из спецификаций, чип M4 Extreme вчетверо превзошел бы не просто базовый M4, а даже M4 Max, который состоит из 64 ядер центрального процессора и до 160 ядер графического процессора, что сделало бы его гигантом по сравнению с существующими предложениями Apple и конкурентов.

Источник не дает информации о том, каковы точные планы компании. Весь материал – это слухи и предположения, поэтому никто точно не знает, выйдет ли M4 Extreme. Сейчас эксперты рынка убеждены, что нам точно следует ожидать M4 Ultra для Mac Studio, а также для Mac Pro где-то во второй половине следующего года. Официальных анонсов компания обычно о чипах не делает.