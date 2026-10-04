Какая видеокарта Nvidia сравнима с Apple M5 по игровой производительности

Apple все активнее развивает собственные процессоры и графику, но их производительность сложно напрямую сравнивать с видеокартами Nvidia. Тесты показывают большую разницу между версиями M5.

В сфере компьютерных игр Nvidia и AMD остаются ведущими производителями дискретных видеокарт, тогда как Apple использует собственные графические ядра, встроенные в чипы Apple Silicon. Об этом пишет BGR.

Какая Nvidia наиболее близка к базовому Apple M5?

Базовый Apple M5 нельзя назвать прямым конкурентом самых мощных видеокарт Nvidia. По результатам тестов LucasGraphic, его графическая производительность в ряде игр была ближе к мобильной Nvidia GeForce RTX 4060, хотя конкретные результаты сильно зависели от самой игры.

Например, в Resident Evil Village при разрешении 1080p и высоких настройках графики M5 обеспечивал примерно 42–63 кадра в секунду. Ноутбучная RTX 4060 в тех же условиях показала около 70–85 кадров в секунду. В "Baldur's Gate 3" разница была еще более заметной. На средних и высоких настройках M5 обеспечивал около 45–63 кадра в секунду, тогда как RTX 4060 достигала примерно 80–100 кадров в секунду.

В то же время эти результаты не означают, что M5 всегда работает на уровне RTX 4060. Производительность сильно зависит от оптимизации конкретной игры, API, драйверов и того, насколько хорошо разработчики адаптировали программу под Apple Silicon.

Базовая версия M5 вышла в октябре 2025 года. Спустя несколько месяцев Apple представила более мощные версии чипа – M5 Pro и M5 Max.

M5 Max уже приближается к RTX 5070

Разница между базовым M5 и его профессиональными модификациями довольно большая. По данным Notebookcheck, графическая производительность M5 Max в некоторых тестах соответствует уровню мобильной Nvidia GeForce RTX 5070.

Показательным примером стала игра "Cyberpunk 2077". Во время тестирования с ультранастройками M5 Max обеспечивал примерно 91–103 кадра в секунду. Ноутбучная RTX 5070 в тех же условиях показала около 85–107 кадров в секунду.

То есть в этом конкретном тесте результаты двух платформ оказались очень близкими. Однако к такому сравнению следует относиться с осторожностью. M5 Max и RTX 5070 – это принципиально разные решения. Apple объединяет центральный и графический процессоры, оперативную память и другие компоненты в единую систему, тогда как RTX 5070 представляет собой отдельный графический процессор для ноутбуков.

Поэтому одинаковый показатель частоты кадров в конкретной игре не означает полной эквивалентности двух графических систем по всем характеристикам.

Почему менее мощный GPU иногда работает быстрее?

При сравнении Apple M5 с видеокартами Nvidia особенно важна оптимизация программного обеспечения.

Игры для ПК должны работать на огромном количестве комбинаций процессоров, видеокарт, оперативной памяти, накопителей и других компонентов. Из-за этого оптимизация конкретного проекта может существенно влиять на результат.

Тесты LucasGraphic это хорошо демонстрируют. В "Forza Horizon 4" и "Forza Horizon 5" базовый M5 на средних и высоких настройках показал примерно 180–220 кадров в секунду. Ноутбучная RTX 4060 в этих же играх обеспечила около 160–200 кадров в секунду. Таким образом, в этих конкретных тестах M5 опередил RTX 4060, а его результат оказался ближе к показателям ноутбучной RTX 5060, которая также демонстрировала около 180–220 кадров в секунду.

Это один из примеров того, почему не стоит определять эквивалентность графических процессоров только по одной игре или синтетическому тесту.

На Mac остается проблема совместимости игр

Даже если Apple Silicon демонстрирует высокую графическую производительность, для геймеров остается принципиальная проблема – количество совместимых игр.

Windows и Linux на протяжении десятилетий остаются основными платформами для компьютерных игр. Большинство игр разрабатывается именно с учетом их программной экосистемы и большого количества аппаратных конфигураций.

Для macOS ситуация сложнее. Количество игр, имеющих полноценные версии для Mac, значительно меньше. Например, "Cyberpunk 2077" можно запускать на Mac только на компьютерах с чипами Apple Silicon. Старые Mac с процессорами Intel для этой игры не подходят.

Существуют также решения вроде Parallels Desktop, которые позволяют запускать Windows на компьютерах Apple. Однако это не гарантирует совместимости со всеми играми. Проблемы могут возникать из-за различий в архитектуре процессоров, особенностей программного обеспечения или системы защиты от читеров.

Поэтому в отдельных случаях даже значительно более старая RTX 3060 для ноутбуков может оказаться более практичной, чем M5. Не из-за более высокой производительности в конкретном тесте, а потому, что соответствующая игра просто нормально работает на системе с Nvidia.

В итоге базовый Apple M5 по игровой производительности можно примерно сопоставить с мобильной RTX 4060, хотя результаты сильно зависят от конкретной игры. M5 Max в определенных тестах уже приближается к ноутбучной RTX 5070. В то же время для реального использования важны не только количество кадров в секунду, но и оптимизация, поддержка macOS и совместимость конкретной игры.