Для комп'ютерних ігор Nvidia та AMD залишаються головними виробниками дискретних відеокарт, тоді як Apple використовує власні графічні ядра всередині чипів Apple Silicon. Про це пише BGR.

Яка Nvidia найближча до базового Apple M5?

Базовий Apple M5 не можна назвати прямим конкурентом найпотужніших відеокарт Nvidia. За результатами тестів LucasGraphic, його графічна продуктивність у низці ігор була ближчою до мобільної Nvidia GeForce RTX 4060, хоча конкретні результати сильно залежали від самої гри.

Наприклад, у Resident Evil Village за роздільної здатності 1080p та високих налаштуваннях графіки M5 забезпечував приблизно 42 – 63 кадри за секунду. Ноутбучна RTX 4060 у тих самих умовах показала близько 70 – 85 кадрів за секунду. У "Baldur's Gate 3" різниця була ще помітнішою. На середніх та високих налаштуваннях M5 забезпечував близько 45 – 63 кадрів за секунду, тоді як RTX 4060 досягала приблизно 80 – 100 кадрів за секунду.

Водночас ці результати не означають, що M5 завжди працює на рівні RTX 4060. Продуктивність сильно залежить від оптимізації конкретної гри, API, драйверів та того, наскільки добре розробники адаптували програму під Apple Silicon.

Базовий M5 вийшов у жовтні 2025 року. Через кілька місяців Apple представила потужніші версії чипа – M5 Pro та M5 Max.

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M5 Max вже наближається до RTX 5070

Різниця між базовим M5 та його професійними модифікаціями досить велика. За даними Notebookcheck, графічна продуктивність M5 Max у деяких тестах відповідає рівню мобільної Nvidia GeForce RTX 5070.

Показовим прикладом стала "Cyberpunk 2077". Під час тестування з ультранастройками M5 Max забезпечував приблизно 91 – 103 кадри за секунду. Ноутбучна RTX 5070 у тих самих умовах показала близько 85 – 107 кадрів за секунду.

Тобто в цьому конкретному тесті результати двох платформ виявилися дуже близькими. Проте таке порівняння потрібно сприймати обережно. M5 Max і RTX 5070 – це принципово різні рішення. Apple об'єднує центральний і графічний процесори, оперативну пам'ять та інші компоненти в єдиній системі, тоді як RTX 5070 є окремим графічним процесором для ноутбуків.

Тому однаковий показник частоти кадрів у конкретній грі не означає повної еквівалентності двох графічних систем за всіма характеристиками.

Чому слабший GPU іноді працює швидше?

Під час порівняння Apple M5 з відеокартами Nvidia особливо важлива оптимізація програмного забезпечення.

Ігри для ПК повинні працювати на величезній кількості комбінацій процесорів, відеокарт, оперативної пам'яті, накопичувачів та інших компонентів. Через це оптимізація конкретного проєкту може суттєво впливати на результат.

Тести LucasGraphic це добре демонструють. У "Forza Horizon 4" та "Forza Horizon 5" базовий M5 на середніх та високих налаштуваннях показав приблизно 180 – 220 кадрів за секунду. Ноутбучна RTX 4060 у цих же іграх забезпечила близько 160 – 200 кадрів за секунду. Таким чином, у цих конкретних тестах M5 випередив RTX 4060, а його результат виявився ближчим до показників ноутбучної RTX 5060, яка також демонструвала близько 180 – 220 кадрів за секунду.

Це один із прикладів того, чому не варто визначати еквівалентність графічних процесорів лише за однією грою або синтетичним тестом.

У Mac залишається проблема сумісності ігор

Навіть якщо Apple Silicon демонструє високу графічну продуктивність, для геймерів залишається принципова проблема – кількість сумісних ігор.

Windows і Linux протягом десятиліть залишаються основними платформами для комп'ютерних ігор. Більшість ігор розробляють саме з урахуванням їхньої програмної екосистеми та великої кількості апаратних конфігурацій.

Для macOS ситуація складніша. Кількість ігор, які мають повноцінні версії для Mac, значно менша. Наприклад, "Cyberpunk 2077" можна запускати на Mac лише на комп'ютерах із чипами Apple Silicon. Старіші Mac із процесорами Intel для цієї гри не підходять.

Існують також рішення на кшталт Parallels Desktop, які дозволяють запускати Windows на комп'ютерах Apple. Проте це не гарантує сумісності з усіма іграми. Проблеми можуть виникати через відмінності архітектур процесорів, особливості програмного забезпечення або системи захисту від читерів.

Тому в окремих випадках навіть значно старіша RTX 3060 для ноутбуків може виявитися практичнішою за M5. Не через вищу продуктивність у конкретному тесті, а тому, що відповідна гра просто нормально працює на системі з Nvidia.

У підсумку базовий Apple M5 за ігровою продуктивністю можна приблизно зіставляти з мобільною RTX 4060, хоча результати сильно залежать від конкретної гри. M5 Max у певних тестах уже наближається до ноутбучної RTX 5070. Водночас для реального використання важливі не лише кількість кадрів за секунду, а й оптимізація, підтримка macOS та сумісність конкретної гри.