Apple готовит мощный сюрприз: появились слухи об анонсе нового Mac Studio на процессоре M5 Ultra

Мировые инсайдеры все активнее обсуждают будущие новинки Apple в преддверии конференции WWDC 2026. Одной из самых ожидаемых премьер может стать новая версия Mac Studio, которая получит не только флагманский процессор M5 Ultra, но и важные технологические изменения внутри самого чипа.

О возможном анонсе нового Mac Studio сообщает тайваньское издание Commercial Times. По имеющейся информации, настольный компьютер от Apple на базе процессора M5 Ultra станет самым мощным представителем линейки.

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Как и предыдущие Ultra-чипы компании, новинка сохранит двухкристальную конструкцию. Фактически процессор объединит два кристалла M5 Max в один вычислительный комплекс. Такой подход позволит обеспечить скорость обмена данными между кристаллами свыше 1 терабайта в секунду.

Согласно утечке, M5 Ultra предложит:

36 вычислительных ядер;

84 графических ядра;

до 512 гигабайтов унифицированной памяти.

Производство процессора традиционно доверят тайваньской компании TSMC, которая будет выпускать чипы по усовершенствованному тринанометровому техпроцессу N3P.

Главной технологической новацией может стать использование SoIC-mH. Эта технология позволяет с помощью гибридного соединения размещать на одной подложке разнородные кристаллы.

Практическое преимущество такого решения заключается не только в более компактной компоновке. SoIC-mH также улучшает качество передачи сигнала между компонентами и способствует более эффективному отводу тепла. Для высокопроизводительных процессоров это особенно важно, поскольку с ростом количества вычислительных блоков увеличивается и тепловыделение.

Кроме того, новый подход дает Apple больше свободы при проектировании будущих чипов. Компания сможет независимо масштабировать блоки CPU и GPU, комбинируя различные типы кристаллов в зависимости от потребностей конкретной модели. Это также открывает путь к использованию меньших кристаллов, которые дешевле производить и проще контролировать с точки зрения брака. Если дефект возникает на небольшом кристалле, финансовые потери значительно ниже, чем в случае больших монолитных чипов.

Когда может выйти новый Mac Studio?

Несмотря на возможный анонс в ближайшее время, массовое производство нового Mac Studio, по данным источников, стартует не раньше октября 2026 года. Это означает, что между презентацией и началом поставок может пройти несколько месяцев.

Подобная стратегия для Apple не является чем-то необычным. Компания часто демонстрирует новые технологии задолго до их широкого поступления на рынок, особенно когда речь идет о профессиональных устройствах для творческих студий, разработчиков программного обеспечения и специалистов по работе с искусственным интеллектом.

Инсайдеры также сообщают, что Apple продолжает развивать направление ноутбуков MacBook с сенсорными OLED-дисплеями. Хотя конкретных подробностей пока нет, это свидетельствует об активной подготовке компании к следующему этапу эволюции компьютеров Mac.

Для TSMC будущие новинки Apple могут стать еще одним источником роста заказов. Выгоду принесет не только производство самого M5 Ultra, но и выпуск сопутствующих компонентов для новых компьютеров и ноутбуков.

Если информация подтвердится, новый Mac Studio станет не просто очередным обновлением линейки. Он может продемонстрировать новый этап развития фирменных процессоров Apple, где ключевую роль будет играть модульная архитектура и передовые методы компоновки кристаллов.