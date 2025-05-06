Apple обдумывает переход на новую схему выпуска iPhone дважды в год

Apple рассматривает возможность перехода на новый график запуска iPhone – дважды в год. Такой подход может изменить устоявшуюся стратегию компании и повлиять на всю индустрию смартфонов. В этой статье рассмотрим, как именно может выглядеть новый цикл обновлений iPhone.

Новый график iPhone

Запуски каждого поколения iPhone в основном происходят в сентябре, когда компания представляет сразу четыре модели: самую простую, Plus (в этом году будет Air), а также Pro и Pro Max. Каждые несколько лет весной нам также показывают бюджетный iPhone. Раньше он продавался под брендом "SE", а в этом году вышел под названием iPhone 16e. Согласно свежему прогнозу известного аналитика Минг-Чи Куо, американский производитель может изменить способ запуска своих смартфонов таким образом, чтобы премиум-устройства появлялись во втором полугодии, как обычно, а более дешевые модели, включая обычный iPhone, – в первом полугодии, сообщает 24 Канал.

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Инсайдер опубликовал возможный план запусков Apple на следующие два с половиной года. Ожидается, что в этом году изменений пока не будет, поэтому в сентябре 2025 года выйдут новые iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Air и iPhone 17, а затем iPhone 17e в первой половине 2026 года.

Однако в дальнейшем все пойдет по новому графику. iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Air и первый iPhone Foldable выйдут осенью 2026 года.

Но базовый iPhone 18, а также iPhone 18e, которые не относятся к категории Pro, выйдут на рынок в первой половине 2027 года.

Вторая половина 2027 года зарезервирована для iPhone Foldable 2 (производство уже началось), iPhone 19 Pro Max, iPhone 19 Pro и iPhone 19 Slim. Куо отметил, что iPhone 19 Air будет иметь больший дисплей, чем его предшественник.

Учитывая небольшое количество смартфонов в своем портфолио по сравнению с армией Android, Apple ограничилась одним событием для iPhone в год, чтобы представлять свои последние обновления. Будущее изменение маркетинговой стратегии может быть связано с такими факторами, как интенсивная конкуренция, особенно в Китае.

Apple сможет сократить рыночный разрыв со своими конкурентами, которые обычно выпускают новые модели в первом полугодии. Samsung, один из крупнейших конкурентов Apple, также имеет двойной график запуска устройств Galaxy. Южнокорейский гигант выпускает флагманскую серию S в начале года, а затем новые складные устройства в июле и августе.

Из-за интенсивной конкуренции Apple нужно предлагать больше моделей iPhone. Запуск их всех во втором полугодии рискует размыть маркетинговые усилия. Например, растущая доля поставок серии Pro оттесняет на второй план бюджетные модели,

– говорит Куо.

Пока что неизвестно, как будут разворачиваться события, потому что сама компания не делала по этому поводу никаких заявлений. Вряд ли мы узнаем об этом до осени 2026 года, когда новый вероятный график может быть внедрен. Если Apple действительно пойдет на такие изменения, то она, вероятно, просто поставит нас перед фактом, а не будет делать предварительные анонсы.