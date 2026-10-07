Apple может отказаться от рамок iPhone, но ждет технологию Samsung

Apple рассматривает новый тип OLED-дисплея, который может изменить привычный облик iPhone. Однако для такого смартфона компании нужна технология, которую Samsung пока только дорабатывает.

Apple ожидает от Samsung завершения разработки нового поколения OLED-панелей, которые могут сделать iPhone практически полностью безрамочным. Об этом сообщил китайский инсайдер Instant Digital, известный своими публикациями о будущих продуктах Apple в китайской социальной сети Weibo.

Как Samsung может изменить дисплей будущего iPhone?

По информации источника, внутри Samsung эту технологию называют "full-surround, full-screen display" – дисплей с полным охватом корпуса и максимальной площадью экрана.

Речь идет не просто об очередном варианте изогнутого дисплея. Основная часть панели останется абсолютно плоской, но OLED-материал по всем четырем краям и в углах будет резко загибаться вниз почти под углом 90 градусов.

В такой конструкции боковые части смартфона фактически становятся продолжением дисплея. Вместо традиционной металлической или пластиковой рамки пользователь получает поверхность, которая со всех сторон переходит в экран. Это отличается от обычных изогнутых панелей, которые использовались в смартфонах ранее. В них экран лишь частично загибается на боковые грани, тогда как новая концепция предполагает гораздо более радикальное решение – дисплей должен охватывать практически весь корпус.

Куда деваются рамки и компоненты

Новая технология потенциально позволит не только увеличить площадь видимой части экрана. По замыслу, часть компонентов, которые сейчас расположены за рамками дисплея, можно будет перенести на его края.

В частности, речь идет об элементах проводки OLED-панели и других компонентах, которые сегодня занимают место вокруг активной области экрана.

В результате передняя часть iPhone могла бы выглядеть почти как сплошной дисплей. Черная физическая граница вокруг экрана стала бы минимальной или практически незаметной.

Еще одно возможное изменение касается физических кнопок. Такая конструкция, по словам инсайдера, потенциально может позволить Apple создать iPhone без традиционных механических кнопок. Это означало бы еще больший отказ от привычных элементов корпуса в пользу сенсорной поверхности.

Почему технология пока не готова

Несмотря на потенциальные преимущества, Samsung еще предстоит решить ряд технических проблем. Одна из них связана с оптическими искажениями и изменениями цветов в местах, где OLED-панель переходит от плоской поверхности к почти вертикальным участкам.

Для обычного изогнутого дисплея такие эффекты уже представляют сложность, а при изгибе почти на 90 градусов проблема становится значительно серьезнее. Изображение по углам должно оставаться достаточно качественным и равномерным, чтобы пользователь не замечал резкого ухудшения картинки.

Другой вопрос – защита самой OLED-панели. Экран должен оставаться герметично защищенным даже в местах чрезвычайно сильного изгиба. Сохранение защитной оболочки дисплея при такой конструкции представляет собой отдельный технический вызов.

Также производителям придется решить проблему размещения антенн. Если дисплей фактически покрывает все стороны смартфона, места для традиционных антенн становится меньше. Samsung и Apple должны найти способ обеспечить стабильную связь, не возвращая большие участки традиционной рамки. Именно эти трудности, по словам Instant Digital, пока не позволяют довести технологию до окончательной стадии.

Может ли такая технология появиться в iPhone уже в 2027 году?

Сообщение о разработке Samsung следует отличать от другой технологии, которую связывают с юбилейным iPhone. Ранее появлялись слухи о четырехстороннем изогнутом дисплее для iPhone, который Apple якобы может использовать в модели, посвященной 20-летию смартфона. Ее ожидают в 2027 году.

Однако эта панель будет значительно менее радикальной. Речь идет о так называемом four-sided quad-curved display – дисплее, края которого изогнуты со всех четырех сторон, но без столь резкого перехода на боковые поверхности корпуса.

Именно поэтому Instant Digital предполагает, что юбилейный iPhone может стать промежуточным этапом перед появлением полностью охватывающего дисплея. Если эта информация подтвердится, Apple сначала может перейти к умеренно изогнутым краям, а уже после усовершенствования производственного процесса – к значительно более сложной конструкции, в которой OLED-панель практически заменит собой рамку смартфона.

Пока неизвестно, когда именно Apple сможет использовать такую технологию в серийном iPhone. По имеющимся данным, компания зависит от готовности Samsung довести соответствующую OLED-панель до необходимого уровня качества и надежности.