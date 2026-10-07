Apple нібито очікує від Samsung завершення розробки нового покоління OLED-панелей, які можуть зробити iPhone практично повністю безрамковим. Про це повідомив китайський інсайдер Instant Digital, відомий публікаціями про майбутні продукти Apple у китайській соцмережі Weibo.

Як Samsung може змінити дисплей майбутнього iPhone?

За інформацією джерела, всередині Samsung технологію називають "full-surround, full-screen display" – дисплей з повним охопленням корпусу та максимальною площею екрана.

Йдеться не просто про ще один варіант вигнутого дисплея. Основна частина панелі залишатиметься абсолютно плоскою, але OLED-матеріал на всіх чотирьох краях і в кутах різко загинатиметься вниз майже під кутом 90 градусів.

У такій конструкції бічні частини смартфона фактично стають продовженням дисплея. Замість традиційної металевої або пластикової рамки користувач отримує поверхню, яка з усіх боків переходить в екран. Це відрізняється від звичайних вигнутих панелей, які використовувалися у смартфонах раніше. У них екран лише частково загинається на бічні грані, тоді як нова концепція передбачає набагато радикальніше рішення – дисплей має охоплювати практично весь корпус.

Куди подінуться рамки та компоненти

Нова технологія потенційно дозволить не лише збільшити площу видимої частини екрана. За задумом, частину компонентів, які зараз розташовані за рамками дисплея, можна буде перенести на його краї.

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Зокрема, йдеться про елементи проводки OLED-панелі та інші компоненти, які сьогодні займають місце навколо активної області екрана.

У результаті фронтальна частина iPhone могла б виглядати майже як суцільний дисплей. Чорна фізична межа навколо екрана стала б мінімальною або практично непомітною.

Ще одна можлива зміна стосується фізичних кнопок. Така конструкція, за словами інсайдера, потенційно може дозволити Apple створити iPhone без традиційних механічних кнопок. Це означало б ще більшу відмову від звичних елементів корпусу на користь сенсорної поверхні.

Чому технологія поки не готова

Попри потенційні переваги, Samsung ще має вирішити низку технічних проблем. Одна з них пов'язана з оптичними спотвореннями та змінами кольорів у місцях, де OLED-панель переходить із плоскої поверхні на майже вертикальні ділянки.

Для звичайного вигнутого дисплея такі ефекти вже є складністю, а при загині майже на 90 градусів проблема стає значно серйознішою. Зображення на кутах має залишатися достатньо якісним і рівномірним, щоб користувач не помічав різкого погіршення картинки.

Інше питання – захист самої OLED-панелі. Екран має залишатися герметично захищеним навіть у місцях надзвичайно сильного згину. Збереження захисної оболонки дисплея при такій конструкції є окремим технічним викликом.

Також виробникам доведеться вирішити проблему розміщення антен. Якщо дисплей фактично покриває всі сторони смартфона, простору для традиційних антен стає менше. Samsung та Apple мають знайти спосіб забезпечити стабільний зв'язок, не повертаючи великі ділянки традиційної рамки. Саме ці труднощі, за словами Instant Digital, поки що не дозволяють довести технологію до фінального стану.

Чи може така технологія з'явитися в iPhone вже у 2027 році?

Повідомлення про розробку Samsung варто відрізняти від іншої технології, яку пов'язують з ювілейним iPhone. Раніше з'являлися чутки про чотиристоронній вигнутий дисплей для iPhone, який Apple нібито може використати в моделі, присвяченій 20-річчю смартфона. Її очікують у 2027 році.

Однак ця панель буде значно менш радикальною. Йдеться про так званий four-sided quad-curved display – дисплей, краї якого вигнуті з усіх чотирьох боків, але без настільки різкого переходу на бічні поверхні корпусу.

Саме тому Instant Digital припускає, що ювілейний iPhone може стати проміжним етапом перед появою повністю охоплюючого дисплея. Якщо ця інформація підтвердиться, Apple спочатку може перейти до помірно вигнутих країв, а вже після вдосконалення виробничого процесу – до значно складнішої конструкції, в якій OLED-панель практично замінить собою рамку смартфона.

Поки що невідомо, коли саме Apple зможе використати таку технологію у серійному iPhone. За наявними даними, компанія залежить від готовності Samsung довести відповідну OLED-панель до необхідного рівня якості та надійності.