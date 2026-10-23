Apple Music скрывает интерактивный iPod с музыкой и игрой Breakout

На сайте Apple Music обнаружили скрытую пасхалку в виде первого iPod. Виртуальный плеер позволяет просматривать меню, слушать отрывки песен и даже запускать классическую игру Breakout.

Пасхалка появляется на сайте Apple Music, если открыть адрес страницы, которой не существует. Например, можно перейти по ссылке music.apple.com/macrumors. Вместо обычного сообщения об ошибке пользователь увидит надпись "Page Not Found" и предложение попробовать интерактивный iPod. Об этом пишет Macrumors.

Как найти скрытый iPod в Apple Music

Функция доступна только в браузере, а в приложении Apple Music ее нет. Чтобы ссылка не перенаправляла в приложение, на Mac нужно удерживать клавишу Command при нажатии на нее. На iPhone или iPad следует удерживать ссылку и выбрать "Открыть".

Виртуальное устройство воспроизводит дизайн iPod первого поколения. Пользователи могут управлять им с помощью сенсорного колеса прокрутки и слушать 90-секундные фрагменты композиций различных исполнителей. Среди них – Алиша Киз, Бейонсе, Бритни Спирс, Coldplay, Daft Punk, Дрейк, Эминем, Леди Гага, Майкл Джексон и другие.

Внутри плеера спрятали еще одну игру

На этом пасхалки не заканчиваются. В виртуальном iPod есть еще один секрет – классическая игра Breakout, в которой нужно отбивать мяч платформой и разрушать кирпичики.

Чтобы запустить ее, нужно открыть меню "Settings", перейти в раздел "About" и нажать и удерживать центральную кнопку колесика прокрутки. После этого игра появится на экране плеера.

У Breakout есть историческая связь с Apple: соучредители компании Стив Возняк и Стив Джобс помогали создавать эту игру, когда работали в Atari в 1970-х годах. Пасхалки заметили пользователи Kian и Алекс Гринленд 23 октября 2026 года – в день 25-летия анонса оригинального iPod. Apple прекратила выпуск iPod touch в 2022 году, завершив историю линейки плееров.