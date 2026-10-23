Apple Music приховує інтерактивний iPod із музикою та грою Breakout

Пасхалка з’являється на вебсайті Apple Music, якщо відкрити адресу сторінки, якої не існує. Наприклад, можна перейти за посиланням music.apple.com/macrumors. Замість звичайного повідомлення про помилку користувач побачить напис «Page Not Found» і пропозицію спробувати інтерактивний iPod. Про це пише Macrumors.

Реклама Adv

Як знайти прихований iPod в Apple Music

Функція доступна лише у браузері, а в застосунку Apple Music її немає. Щоб посилання не перенаправляло до застосунку, на Mac потрібно затиснути Command під час натискання на нього. На iPhone чи iPad слід затиснути посилання й вибрати «Відкрити».

Віртуальний пристрій відтворює дизайн першого покоління iPod. Користувачі можуть керувати ним за допомогою сенсорного колеса прокручування та слухати 90-секундні фрагменти композицій різних виконавців. Серед них — Аліша Кіз, Бейонсе, Брітні Спірс, Coldplay, Daft Punk, Дрейк, Емінем, Леді Гага, Майкл Джексон та інші.

Реклама

Усередині плеєра заховали ще одну гру

На цьому пасхалки не закінчуються. У віртуальному iPod є ще один секрет — класична гра Breakout, у якій потрібно відбивати м’яч платформою та руйнувати цеглинки.

Щоб запустити її, потрібно відкрити меню Settings, перейти до розділу About і натиснути та утримувати центральну кнопку колеса прокручування. Після цього гра з’явиться на екрані плеєра.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Breakout має історичний зв’язок з Apple: співзасновники компанії Стів Возняк і Стів Джобс допомагали створювати цю гру, коли працювали в Atari у 1970-х роках. Пасхалки помітили користувачі Kian і Алекс Грінленд 23 жовтня 2026 року — у день 25-річчя анонсу оригінального iPod. Apple припинила випуск iPod touch у 2022 році, завершивши історію лінійки плеєрів.