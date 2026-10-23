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Apple Music приховує інтерактивний iPod із музикою та грою Breakout

Артур Зайонц
На сайті Apple Music знайшли віртуальний iPod із секретною грою

На сайті Apple Music знайшли віртуальний iPod із секретною грою / Unsplash / Andres Urena

На сайті Apple Music знайшли приховану пасхалку у вигляді першого iPod. Віртуальний плеєр дозволяє переглядати меню, слухати фрагменти пісень і навіть запускати класичну гру Breakout.

Пасхалка з’являється на вебсайті Apple Music, якщо відкрити адресу сторінки, якої не існує. Наприклад, можна перейти за посиланням music.apple.com/macrumors. Замість звичайного повідомлення про помилку користувач побачить напис «Page Not Found» і пропозицію спробувати інтерактивний iPod. Про це пише Macrumors.

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Як знайти прихований iPod в Apple Music

Функція доступна лише у браузері, а в застосунку Apple Music її немає. Щоб посилання не перенаправляло до застосунку, на Mac потрібно затиснути Command під час натискання на нього. На iPhone чи iPad слід затиснути посилання й вибрати «Відкрити».

Віртуальний пристрій відтворює дизайн першого покоління iPod. Користувачі можуть керувати ним за допомогою сенсорного колеса прокручування та слухати 90-секундні фрагменти композицій різних виконавців. Серед них — Аліша Кіз, Бейонсе, Брітні Спірс, Coldplay, Daft Punk, Дрейк, Емінем, Леді Гага, Майкл Джексон та інші.

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Усередині плеєра заховали ще одну гру

На цьому пасхалки не закінчуються. У віртуальному iPod є ще один секрет — класична гра Breakout, у якій потрібно відбивати м’яч платформою та руйнувати цеглинки.

Щоб запустити її, потрібно відкрити меню Settings, перейти до розділу About і натиснути та утримувати центральну кнопку колеса прокручування. Після цього гра з’явиться на екрані плеєра.

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Breakout має історичний зв’язок з Apple: співзасновники компанії Стів Возняк і Стів Джобс допомагали створювати цю гру, коли працювали в Atari у 1970-х роках. Пасхалки помітили користувачі Kian і Алекс Грінленд 23 жовтня 2026 року — у день 25-річчя анонсу оригінального iPod. Apple припинила випуск iPod touch у 2022 році, завершивши історію лінійки плеєрів.

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