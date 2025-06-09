Известный аналитик говорит, что сегодняшняя WWDC от Apple не представит никаких прорывов в ИИ

Несмотря на высокие ожидания относительно анонсов Apple на WWDC 2025, один из ведущих аналитиков заявляет, что компания снова не покажет прорывов в сфере искусственного интеллекта. Впрочем, она может использовать свои сильные стороны в общей экосистеме для улучшения ваших впечатлений от презентации.

Сомнительные перспективы Apple в сфере ИИ

Перед стартом главной презентации WWDC 2025 аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо выразил убеждение, что от Apple не стоит ждать громких прорывов в области искусственного интеллекта. По его мнению, компания, несмотря на собственную оценку в более чем триллион долларов, существенно отстает от конкурентов в этой сфере, сообщает 24 Канал.

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Хотя Apple традиционно сильна в разработке программного обеспечения, ее позиции в ИИ выглядят ослабленными. Куо считает, что во время WWDC компания из Купертино скорее представит общее видение того, как планирует реализовать ИИ-функции, чем покажет реальные технологические достижения.

Куо отмечает, что хоть искусственный интеллект не является сильной стороной Apple, ее мощная экосистема способна обеспечить преимущество в конкурентной борьбе. Среди сильных сторон Apple он выделяет программную экосистему, дизайн продуктов и разработку чипов – именно эти факторы могут компенсировать техническое отставание в генеративном ИИ.

По прогнозам аналитика, компания сосредоточится на демонстрации обновленного пользовательского интерфейса, некоторых изменений в названиях операционных систем и потенциальной интеграции Apple Intelligence на уровне ОС. Кроме этого, Apple может предоставить разработчикам новые инструменты для внедрения ИИ в сторонние приложения и уделить внимание улучшению безопасности и конфиденциальности.

Apple пытается вернуть доверие

Ожидается, что компания также попытается восстановить репутацию после обвинений в манипулятивной рекламе Siri. Apple ранее обещала новые функции голосового помощника для iPhone 16, но так и не смогла их реализовать, что вызвало критику и даже судебные иски. Куо предполагает, что нынешняя WWDC может стать попыткой Apple исправить эти ошибки и продемонстрировать последовательность в развитии ИИ-направления.

Однако даже при условии удачной интеграции новых функций, эксперт не ожидает, что Apple покажет что-то действительно уникальное или принципиально новое. Больше всего, на что стоит рассчитывать, это дорожная карта будущих обновлений.