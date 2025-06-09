Сумнівні перспективи Apple у сфері ШІ

Перед стартом головної презентації WWDC 2025 аналітик TF International Securities Мінг-Чі Куо висловив переконання, що від Apple не варто чекати гучних проривів у галузі штучного інтелекту. На його думку, компанія, попри власну оцінку в понад трильйон доларів, суттєво відстає від конкурентів у цій сфері, повідомляє 24 Канал.

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Хоча Apple традиційно сильна в розробці програмного забезпечення, її позиції у ШІ виглядають ослабленими. Куо вважає, що під час WWDC компанія з Купертіно радше представить загальне бачення того, як планує реалізувати ШІ-функції, ніж покаже реальні технологічні досягнення.

Куо наголошує, що хоч штучний інтелект не є сильною стороною Apple, її потужна екосистема здатна забезпечити перевагу в конкурентній боротьбі. Серед сильних сторін Apple він виокремлює програмну екосистему, дизайн продуктів та розробку чипів – саме ці чинники можуть компенсувати технічне відставання у генеративному ШІ.

За прогнозами аналітика, компанія зосередиться на демонстрації оновленого користувацького інтерфейсу, деяких змін у назвах операційних систем та потенційної інтеграції Apple Intelligence на рівні ОС. Окрім цього, Apple може надати розробникам нові інструменти для впровадження ШІ у сторонні застосунки та приділити увагу покращенню безпеки й конфіденційності.

Apple намагається повернути довіру

Очікується, що компанія також спробує відновити репутацію після звинувачень у маніпулятивній рекламі Siri. Apple раніше обіцяла нові функції голосового помічника для iPhone 16, але так і не змогла їх реалізувати, що викликало критику й навіть судові позови. Куо припускає, що цьогорічна WWDC може стати спробою Apple виправити ці помилки та продемонструвати послідовність у розвитку ШІ-напрямку.

Проте навіть за умови вдалої інтеграції нових функцій, експерт не очікує, що Apple покаже щось справді унікальне чи принципово нове. Найбільше, на що варто розраховувати, це дорожня карта майбутніх оновлень.