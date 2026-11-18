Apple объявила 45 финалистов премии App Store Awards 2026. В список вошли приложения и игры для iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Apple Watch и Vision Pro.

Компания Apple обнародовала список из 45 приложений и игр, претендующих на награду в App Store Awards 2026. Финалистов определила редакционная команда App Store, оценив проекты для различных устройств экосистемы Apple. Об этом пишет 9to5mac.

Apple выбрала 45 финалистов App Store Awards 2026

Отдельные номинации охватывают iOS, iPadOS, macOS, tvOS, visionOS и watchOS. Компания также отметила приложения и игры, оказывающие заметное культурное влияние.

Победителей объявят в течение ближайших недель. Apple представила только финалистов, поэтому окончательные результаты пока неизвестны.

Какие приложения и игры претендуют на награды для iPhone

Среди финалистов в категориях "Лучшее приложение" и "Лучшая игра года" для iPhone представлены шесть проектов.

В категории приложений представлены:

ElevenReader – сервис для озвучивания текстов с помощью искусственного интеллекта с естественным звучанием голосов.

(Not Boring) Camera – камера для iPhone с возможностью настройки стиля съемки под классические фотоаппараты.

Raylie – персонализированный сервис с сопровождением и рекомендациями для авиапутешествий.

Среди игр финалистами стали:

BALL x PIT – игра, которая переосмысливает механику классических аркадных игр-блок-крашеров.

DAVE THE DIVER – приключенческая игра об исследовании подводного мира.

Gambonanza – проект, предлагающий необычное переосмысление шахматных правил.

Какие проекты Apple отметила за культурное влияние

Отдельную категорию App Store Awards 2026 посвятили приложениям и играм, которые влияют на общество, образование, культуру и повседневную жизнь.

Среди финалистов – образовательный сервис Brilliant, который помогает изучать основы математики и естественных наук, и chilli, которое упрощает участие в политических инициативах по защите окружающей среды.

Также Apple отметила приложение Hearing Buddy для людей с нарушениями слуха, Karrot для обмена вещами между соседями и setlog, которое стремится сделать социальные сети более аутентичными.

В список вошли и другие проекты:

Unedo – игровой подход к изучению испанского языка и культуры.

and Roger – личная история со сложными эмоциональными темами.

Consume Me – игра, затрагивающая тему расстройств пищевого поведения.

PancitoMerge – проект, посвященный кулинарной культуре Мексики.

Sago Mini Jinja's Garden – игра для совместного досуга детей и родителей.

Spilled! – игра об очистке загрязненных водоемов.

Tiny Bookshop – игра о создании уютной книжной лавки и инклюзивного сообщества.

Полный список всех 45 финалистов Apple опубликовала на официальном сайте Newsroom. Победителей App Store Awards 2026 компания представит в ближайшие несколько недель.