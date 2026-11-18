Компанія Apple оприлюднила список із 45 застосунків та ігор, які претендують на перемогу в App Store Awards 2026. Фіналістів визначила редакційна команда App Store, оцінивши проєкти для різних пристроїв екосистеми Apple. Про це пише 9to5mac.

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Apple обрала 45 фіналістів App Store Awards 2026

Окремі номінації охоплюють iOS, iPadOS, macOS, tvOS, visionOS і watchOS. Компанія також відзначила застосунки та ігри, які мають помітний культурний вплив.

Переможців оголосять протягом найближчих тижнів. Наразі Apple представила лише фіналістів, тому остаточні результати ще невідомі.

Які застосунки та ігри претендують на нагороди для iPhone

Серед фіналістів у категоріях найкращого застосунку та гри року для iPhone є шість проєктів.

У категорії застосунків представлені:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

ElevenReader – сервіс для озвучування текстів за допомогою штучного інтелекту з природним звучанням голосів.

(Not Boring) Camera – камера для iPhone з можливістю налаштування стилю зйомки під класичні фотоапарати.

Raylie – персоналізований сервіс із супроводом і рекомендаціями для авіаподорожей.

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Серед ігор фіналістами стали:

BALL x PIT – гра, яка переосмислює механіки класичних аркадних руйнівників блоків.

DAVE THE DIVER – пригодницька гра про дослідження підводного світу.

Gambonanza – проєкт, який пропонує незвичне переосмислення шахових правил.

Які проєкти Apple відзначила за культурний вплив

Окрему категорію App Store Awards 2026 присвятили застосункам та іграм, які впливають на суспільство, освіту, культуру й повсякденне життя.

Серед фіналістів є освітній сервіс Brilliant, який допомагає вивчати основи математики та природничих наук, і chilli, що спрощує участь у політичних ініціативах на захист довкілля.

Також Apple відзначила Hearing Buddy для людей із порушеннями слуху, Karrot для обміну речами між сусідами та setlog, який прагне зробити соціальні мережі автентичнішими.

До списку увійшли й інші проєкти:

Unedo – ігровий підхід до вивчення іспанської мови та культури.

and Roger – особиста історія зі складними емоційними темами.

Consume Me – гра, яка порушує тему розладів харчової поведінки.

PancitoMerge – проєкт, присвячений кулінарній культурі Мексики.

Sago Mini Jinja's Garden – гра для спільного дозвілля дітей і батьків.

Spilled! – гра про очищення забруднених водойм.

Tiny Bookshop – гра про створення затишної книжкової крамниці та інклюзивної спільноти.

Повний список усіх 45 фіналістів Apple опублікувала на офіційному сайті Newsroom. Переможців App Store Awards 2026 компанія представить у найближчі кілька тижнів.