Apple заплатит миллионный штраф за незаконное использование 20-летней технологии связи

После нескольких месяцев судебных разбирательств федеральный суд присяжных в Делавэре (США) 30 июня 2025 года обязал Apple выплатить испанской компании TOT Power Control 110,7 миллиона долларов. Дело касалось нарушения патента на технологию, связанную с сетями 3G.

По утверждению компании TOT Power Control, чипы, используемые в iPhone, iPad и Apple Watch, применяют эту технологию без соответствующей лицензии, информирует 9to5Mac передает 24 Канал.

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Дело в том, что TOT Power Control обладает технологией, запатентованной еще в 2005 году, которая регулирует силу радиосигнала и потребление энергии в устройствах, работающих в сетях третьего поколения. Эта технология положительно влияет на стабильность соединения и автономность устройств, контролируя мощность передачи сигнала в зависимости от соотношения полезного сигнала к помехам.

Присяжные признали, что Apple нарушила патент № 7,532,865, но не нашли нарушения по второму патенту № 7,496,376. Суд также отклонил ходатайство Apple о признании патентов испанской компании недействительными, что является распространенной тактикой защиты крупных компаний в подобных делах.

Решение суда и реакция Apple

Вместо единовременной компенсации Apple обязали выплачивать роялти в размере 25 центов за каждое устройство, в котором используется спорная технология. Общая сумма штрафа составила более 110,7 миллиона долларов. Представители Apple сообщили Reuters, что разочарованы решением и намерены обжаловать его.

Обжалование такого решения является ожидаемым шагом, ведь Apple часто использует все возможные юридические инструменты для защиты своих интересов. Это дело в очередной раз напоминает о том, насколько сложными являются вопросы патентов в технологической индустрии и как ими любят манипулировать компании вроде Apple.

Напомним также, что Apple грозит штраф в размере 500 миллионов евро из-за нарушения правил ЕС. Apple дали 30 дней (которые уже истекли) на устранение нарушений, после чего возможны дополнительные штрафы за каждый день промедления.