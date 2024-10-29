Apple представляет новые аксессуары Magic с USB-C, но оставляет самое большое разочарование

Вчера вечером Apple начала выпускать свои первые анонсы в рамках недели презентаций. Сначала раскрыли iMac и ряд периферийных устройств для него. В частности показали новые версии Magic Keyboard, Magic Trackpad и Magic Mouse. К сожалению, компания не исправила главный недостаток, на который так много жаловались пользователи.

Новые аксессуары теперь имеют USB-C

Apple прошла трудный путь с внедрением USB-C. Компьютеры Mac уже давно их имеют, тогда как в случае со смартфонами, планшетами и часами компания долго и упорно сопротивлялась. Однако законы Европейского союза отменить или обойти не удалось, поэтому производитель был вынужден отказаться от стандарта Lightning. Таким образом последние два года были посвящены тому, чтобы постепенно перевести все устройства на новый стандарт. Наконец очередь дошла и до клавиатуры, мышки и трекпада, пишет 9to5Mac.

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В новейшем iMac M4 компания Apple оставила клавиатуру Magic Keyboard, трекпад Magic Trackpad и мышь Magic Mouse практически такими же, как и раньше. Радикальных изменений в дизайне не произошло. Но важно, что каждый аксессуар теперь использует USB-C для зарядки, а не Lightning.

Подробнее о Magic Keyboard

Сейчас в Apple Store представлена только одна новая клавиатура Magic Keyboard с USB-C: модель с Touch ID и цифровой клавиатурой. Это привело к путанице относительно того, доступны ли другие варианты комплектации – без цифровой клавиатуры и без Touch ID, или только с чем-то одним.

Хорошая новость: так, впоследствии вы сможете приобрести больше вариаций клавиатуры Magic Keyboard.

Вот полная линейка вариантов USB-C Magic Keyboard:

Magic Keyboard за 99 долларов. Компактная модель без Touch ID и цифрового блока.

Magic Keyboard с Touch ID за 149 долларов. Компактная модель с Touch ID, но без цифрового блока.

Magic Keyboard с Touch ID и цифровой клавиатурой за 179 долларов за белый цвет, 199 долларов за черный цвет. Это самая, многофункциональная клавиатура, и единственная, что доступна в двух цветах.

Новый M4 iMac поставляется уже с аксессуарами, но вы также можете приобрести их отдельно.

Magic Mouse

Новая Magic Mouse также оснащена USB-C, но – и в это почти невозможно поверить – Apple проигнорировала возмущение своих пользователей по поводу расположения зарядного входа: он все еще размещен снизу. Это крайне неудобно, поскольку для того, чтобы зарядить мышку, ее нужно отложить на какое-то время, потому что пользоваться устройством, у которого снизу перпендикулярно корпусу торчит провод, невозможно.



Зарядный порт все еще размещен снизу в Magic Mouse / Фото Apple

Пользователи надеялись, что этот запуск будет использован как возможность переместить зарядный порт с нижней части устройства, где он оставался в течение почти десяти лет. Однако ни насмешки, ни просьбы на компанию не действуют – порт все еще там. Компании даже раньше предлагали вмонтировать в устройство MagSafe, чтобы пользователи могли разместить его где-то под столом или даже в столе, если это позволит конструкция, и фактически заряжать мину постоянно в процессе использования.

Эта новая Magic Mouse стоит стоимостью 99 долларов.

Когда ждать новые устройства

Вы можете оформить предварительный заказ на новый iMac уже сейчас, а его доставка начнется в пятницу, 8 ноября. Аксессуары USB-C доступны для заказа на уже.