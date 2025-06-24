Владельцы iPhone возмущены рекламой, которую Apple запихнула прямо в приложение Wallet

Apple снова вызвала недовольство своих пользователей. На этот раз – через push-рекламу в приложении Wallet. Поводом стало неожиданное и, как оказалось, очень нежелательное сообщение о фильме с Брэдом Питтом, которое пользователи получили без согласия.

Реклама в Wallet

Пользователи iPhone разозлились из-за push-сообщения от Apple Wallet, в котором рекламировалась лента "F1 the Movie" – оригинальный фильм Apple с Брэдом Питтом в главной роли. Среди прочего, сообщение содержало предложение скидки в размере 10 долларов на Fandango для тех, кто покупает два или более билетов, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Фильм щедро демонстрирует современные технологии Apple – от кастомных камер из частей iPhone до сцены, где главный герой спит в наушниках AirPods Max. Очевидно, компания заплатила немало денег, чтобы ее продукты появились в фильме, да еще и в руках самого Брэда Питта, и теперь ей нужно вернуть бюджет через продажи билетов.

Apple в целом усиленно продвигает фильм "Формула-1" в партнерстве с Warner Bros. Компания даже начала нынешнюю конференцию WWDC 2025 с трейлера фильма, в котором появились топ-менеджеры Apple – Тим Кук и Крейг Федериги – в роли гонщиков.

Однако многим пользователям это не показалось весомой причиной для интеграции рекламы в системные приложения.



Реклама в приложении Wallet / Фото @kifleswing на X

На Reddit уже активно делятся возмущением. Кто-то написал: "Я заплатил более 1000 долларов за iPhone не для того, чтобы получать рекламу". Другой спрашивает, как можно отключить подобную рекламу в кошельке от Apple.

Похоже, Apple осознает недовольство: в бета-версии iOS 26 появился переключатель, который позволяет выключить опцию "Предложения и акции" в Wallet. Однако эта функция пока недоступна для широкой общественности. В текущей версии iOS можно только выключить оповещения или скрыть бонусы карточек, но от самой рекламы не избавиться.

Хотя это еще не обязательный факт, но это может свидетельствовать о намерениях Apple активно использовать Wallet для продвижения маркетингового контента. Компания может рекламировать свои фильмы и сериалы с Apple TV + или сторонние ленты, в которые вложила свои средства, продвигать новые аппаратные продукты или сервисы, показывать объявления от других компаний, которые закажут рекламу, и прочее. Если так произойдет, рано или поздно американскую компанию, которая подает себя как премиальный производитель высокого класса, сравнят с китайскими производителями дешевых смартфонов, вроде Xiaomi.

Это было уже

Это не первый случай, когда компания раздражает своих пользователей навязчивой рекламой. Когда-то пользователи массово жаловались на автоматическое добавление альбома U2 в библиотеку iTunes. Теперь некоторые вспоминают тот случай заявляя, что у них "появились флешбеки о Боно".