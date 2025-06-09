Apple представила visionOS 26: прокрутка взглядом, пространственные виджеты и совместный просмотр
- Apple анонсировала visionOS 26 с функциями прокрутки интерфейса взглядом, интерактивными 3D-виджетами и возможностью совместного просмотра в виртуальном пространстве.
- Обновление включает улучшение аватаров Personas, поддержку контроллера PlayStation VR2 Sense и VR-камер, а также новые API для корпоративных пользователей.
- Функция Spatial Photos превращает обычные фотографии в трехмерные изображения, создавая эффект глубины с помощью искусственного интеллекта.
Apple анонсировала новую версию операционной системы для гарнитуры Vision Pro visionOS 26. Обновление расширяет возможности пространственного интерфейса, делая виртуальное взаимодействие еще более реалистичным и удобным для ежедневного использования.
Среди главных нововведений – функция прокрутки интерфейса с помощью взгляда (eye tracking scroll), что позволяет передвигаться по меню без необходимости в жестах, рассказывает 24 Канал.
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Появились и интерактивные 3D-виджеты, которые можно закрепить в любой точке пространства – они будут оставаться на месте даже после перезагрузки устройства.
Пространственные виджеты можно "закрепить" на любом месте / Скриншот из презентации
Функция Spatial Photos превращает обычные фотографии в трехмерные изображения, создавая эффект глубины благодаря использованию искусственного интеллекта. Это напоминает аналогичную технологию в приложении "Фото" на iOS 26.
Теперь любимые фото в виртуальном пространстве имеют эффект глубины / Скриншот из презентации
Пользователи также смогут делиться просмотром фильмов и программ в виртуальном пространстве – находясь одновременно в одной "комнате" с другими владельцами гарнитуры Vision Pro.
Аватары Personas претерпели визуальных улучшений: улучшено отображение кожи, волос и мимики. В будущем такие аватары смогут появляться и в сторонних приложениях – например, для видеовстреч или коллаборативной работы.
visionOS 26 получила поддержку контроллера PlayStation VR2 Sense и различных VR-камер, включая модели Insta360 и Canon. Для корпоративных пользователей предусмотрены новые API и поддержка дополнительных устройств ввода, таких как стилус Logitech MX Ink.
Стабильный релиз обновления visionOS 26 ожидается осенью 2025 года.