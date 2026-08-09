Эпоха Тима Кука подходит к концу: как обычный менеджер превратил Apple в самую дорогую империю

Тим Кук официально завершает свою 15-летнюю эпоху во главе Apple. Его последний отчет стал символическим итогом трансформации компании из производителя гаджетов в глобальную сервисную империю, которая изменила представления о рыночной стоимости бизнеса и установила недостижимые ранее финансовые рекорды.

Финансовый взрыв и доминирование на рынке

Когда Кук возглавил Apple 24 августа 2011 года после отставки Стива Джобса, годовая выручка компании составляла 108 миллиардов долларов. Сегодня эти цифры выглядят скромно: только за третий квартал 2026 года Apple заработала 109,4 миллиарда долларов, фактически выполнив годовой план 15-летней давности за три месяца, пишет 24 Канал.

Общий доход за 2025 финансовый год достиг впечатляющих 416 миллиардов долларов. iPhone, который остается главным продуктом, в 2011 году принес 47 миллиардов долларов, тогда как только за последний квартал этот показатель составил 54,3 миллиарда долларов.

"Эта трансформация проходит бесперебойно, и я чрезвычайно рад, что Джон [Тернус] займет свою новую должность и поведет Apple в ее следующую эру",

– прокомментировал генеральный директор Apple Тим Кук.

Под руководством Кука Apple стала первой компанией в мире, преодолевшей отметку в 1 триллион долларов в августе 2018 года. Далее рекорды следовали один за другим: 2 триллиона в 2020 году, 3 триллиона в 2022 году, а в июле 2026 года рыночная капитализация ненадолго превысила 5 триллионов долларов. Акции компании выросли примерно в 23 раза – с 13,35 доллара в 2011 году (с учетом Дробления) до 304,81 доллара в 2026 году.

Несмотря на кратковременные падения из-за дефицита памяти и проблем с поставками, Apple остается одной из самых дорогих публичных компаний мира, соревнуясь за лидерство с Nvidia.

От гаджетов к экосистеме сервисов Отдельного внимания заслуживает развитие сервисов. Если в 2011 году это направление приносило 9,4 миллиарда долларов, то в 2025 финансовом году доход от услуг достиг 109 миллиардов долларов.

Под руководством Кука были запущены Apple Pay, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и iCloud+. Сегодня компания сообщает о 1,5 миллиарда платных подписок, а количество активных устройств во всем мире превысило 2,5 миллиарда.

Помимо цифровых услуг, за эти 15 лет мир увидел принципиально новые продукты: Apple Watch, AirPods и гарнитуру Vision Pro.

Apple будет моим главным приоритетом. Это то, кем я являюсь в основе, и я не могу представить это иначе,

– добавил Тим Кук.

С 1 сентября 2026 года должность генерального директора займет Джон Тернус, работающий в компании с 2001 года. Он прошел путь от дизайнера продуктов до старшего вице-президента по разработке аппаратного обеспечения, курируя создание AirPods, iPad и Mac.

Кук не покидает компанию окончательно – он займет должность исполнительного председателя совета директоров, где сосредоточится на взаимодействии с политиками и регуляторных вопросах.