iPhone Duo 2 уже находится в разработке и вернет технологию, которой нет в первой модели

Apple тестирует первые прототипы второго поколения складного смартфона iPhone Duo с технологией Face ID под экраном. Это изменение может вернуть пользователям привычное распознавание лица вместо бокового сканера отпечатков пальцев.

Face ID вернется в подэкранном формате

Как сообщает 9to5Mac со ссылкой на подкаст Power On журналиста Марка Гурмана, инженеры Apple создали тестовые образцы iPhone Duo 2 с датчиком Face ID, встроенным непосредственно под внешний дисплей. Отказ от этой технологии в первой версии складного смартфона вызвал немало замечаний у первых обозревателей.

Главным препятствием для внедрения сканера лица в первое поколение устройства стал слишком тонкий корпус. Чтобы решить эту проблему, специалисты разрабатывают более компактные и менее заметные модули. Ожидается, что в следующей версии гаджета инфракрасную камеру и излучатель подсветки полностью спрячут за матрицей, что позволит еще больше уменьшить вырез Dynamic Island или рамки вокруг экрана.

Пока неизвестно, решат ли разработчики полностью убрать сканер отпечатков Touch ID или оставят оба биометрических метода для удобной разблокировки как внутреннего, так и внешнего дисплея.

Помимо сканера лица, в компании изучают возможность добавления физической кнопки Action Button на боковую грань устройства. Такая кнопка есть в обычных iPhone, но в складном смартфоне для нее не нашлось места.

Выход iPhone Duo 2 ожидается в следующем году, однако если разработка затянется, внедрение подэкранного Face ID могут перенести на третье поколение.

Напомним, первая версия складного гаджета получила сканер отпечатков пальцев Touch ID в боковой кнопке питания, а само производство устройства столкнулось с дефицитом на заводах из-за сложности конструкции шарнира.

Apple стремится устранить ключевые аппаратные компромиссы первого складного смартфона в его последующих версиях. Для пользователей это означает возвращение привычного комфорта Face ID без ущерба для толщины и дизайна устройства.