Проблемы только начинаются: Apple продаст на 20 миллионов iPhone меньше, чем планировалось

До сих пор аналитики прогнозировали Apple спад продаж iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max на 6 миллионов единиц в текущем квартале из-за проблем с Foxconn в Чжэнчжоу. Известный эксперт Мин-Чи Куо утверждает, что ситуация значительно хуже – потери составят 15-20 миллионов смартфонов.

Ранее мы уже рассказывали о том, что из-за забастовок и ограничений накануне не работает завод Foxconn в Чжэнчжоу. Из-за этого Apple ожидает дефицит в 6 миллионов смартфонов iPhone 14. Теперь же прогнозы существенно ухудшились.

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Если консенсус большинства аналитиков сводится к способности Apple поставить по итогам текущего квартала от 80 до 85 миллионов смартфонов, то представитель TF Securities удерживает свой прогноз в диапазоне от 70 до 75 миллионов штук, хотя падение может быть еще сильнее.

В отличие от некоторых коллег, Мин-Чи Куо также считает, что сложившаяся ситуация с ограничением объемов поставок iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max просто сократит на них спрос, а не заставит клиентов отложить покупку на более поздний период. Эксперт также убежден, что уровень загрузки предприятия в Чжэнчжоу в ноябре не превышал 20% от максимального, но в декабре он вырастет до 30 или 40%.

Что говорят другие эксперты

Представители CFRA Research убеждены в возможности Apple получить часть утраченной выручки в первом квартале следующего года. Пока же смартфоны iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max во многих регионах распроданы до начала января. Подобных ограничений не наблюдалось с первых дней пандемии.

Эксперты ROBO Global считают, что и в 2023 году спрос на смартфоны Apple не сможет восстановиться до прежних уровней. У потенциальных покупателей на руках просто не останется достаточно свободных средств для перехода на новое поколение смартфонов после их выхода в следующем году.