Раніше ми вже розповідали про те, що через страйки та ковідні обмеження не працює завод Foxconn у Чженчжоу. Через це Apple очікує на дефіцит в 6 мільйонів смартфонів iPhone 14. Тепер же прогнози суттєво погіршилися.

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Якщо консенсус більшості аналітиків зводиться до здатності Apple поставити за підсумками поточного кварталу від 80 до 85 мільйонів смартфонів, то представник TF Securities утримує свій прогноз у діапазоні від 70 до 75 мільйонів штук, хоча падіння може бути ще сильнішим.

На відміну від деяких колег, Мін-Чі Куо також вважає, що ситуація, яка склалася з обмеженням обсягів постачань iPhone 14 Pro і iPhone 14 Pro Max, просто скоротить на них попит, а не змусить клієнтів відкласти купівлю на пізніший період. Експерт також переконаний, що рівень завантаження підприємства в Чженчжоу в листопаді не перевищував 20 % від максимального, але в грудні він зросте до 30 або 40 %.

Що кажуть інші експерти

Представники CFRA Research переконані у спроможності Apple отримати частину втраченого виторгу в першому кварталі наступного року. Наразі ж смартфони iPhone 14 Pro і iPhone 14 Pro Max у багатьох регіонах розпродані до початку січня. Подібних обмежень не спостерігалося з перших днів пандемії.

Експерти ROBO Global вважають, що і 2023 року попит на смартфони Apple не зможе відновитися до колишніх рівнів. У потенційних покупців на руках просто не залишиться достатніх вільних коштів для переходу на нове покоління смартфонів після їхнього виходу наступного року.

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