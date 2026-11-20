Apple разрабатывает собственного ИИ-агента, который сможет самостоятельно писать код, просматривать сайты и управлять приложениями вместо пользователя. Об этом свидетельствуют новые вакансии компании.

Чего стремится достичь Apple?

Компания разместила на своем сайте объявление о поиске старшего инженерного менеджера для проактивного агентного ИИ-помощника. Согласно описанию, система будет писать код, просматривать веб-страницы, управлять приложениями и навигировать по устройству от имени пользователя, пишет The Verge.

Агентом называют ИИ, который не просто отвечает на вопросы, а сам планирует и выполняет задачи. Новый руководитель будет работать с командами Siri, UI Frameworks и Apple Foundation Models.

Команда уже создает универсальных агентов, которые пользуются компьютером, но работают они на основе сторонних языковых моделей. В вакансии Apple подчеркивает, что безопасность, конфиденциальность и защита данных должны быть "центральными в проектировании" такого ИИ, который будет принадлежать только ей.

Люди выполняют свою самую ценную работу, свободно переключаясь между инструментами: браузером, документом, терминалом, редактором, сервисом. Мы создаем ИИ-агентов, которые умеют то же самое. Они планируют и выполняют многоэтапные задачи в приложениях, браузерах, командных строках, коде и API, а также могут координировать узкоспециализированных субагентов,

– прокомментировали в Apple в тексте вакансии.

Кто уже опередил Apple?

Рынок агентов стремительно растет:

Meta выпустила агента Muse в сентябре, и приложение быстро поднялось в рейтингах App Store.

Вслед за этим OpenAI представила Dots.

Anthropic запустила Claude Duet.

Google преобразовала своего агента Gemini Spark в сервис "Tasks" и добавила новые функции.

По данным MacRumors, все эти проактивные агенты предлагают выполнять задачи без прямого запроса пользователя. Siri с ИИ пока этого не умеет.

Управлять компьютером уже могут Muse, ChatGPT и Perplexity через свои приложения для Mac. Google только что разрешила то же самое Gemini.

Что с Siri?

Apple начала внедрять обновленную Siri с искусственным интеллектом в сентябре. Она отвечает на вопросы о содержимом экрана и выполняет действия в различных приложениях. Bloomberg сообщает, что компания хочет сделать Siri "более похожей на агента" уже в 2027 году. По данным издания, помощник может получить возможность поворачивать и обрезать изображения в Photos и упорядочивать вкладки в Safari.

Темп работы подстегивает и руководство. Новый генеральный директор Apple Джон Тернус якобы оказывает давление на руководителя направления программного обеспечения Крейга Федериги, чтобы тот быстрее продвигал разработки в области ИИ.