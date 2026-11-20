Apple втайне обучает собственный искусственный интеллект
Apple разрабатывает собственного ИИ-агента, который сможет самостоятельно писать код, просматривать сайты и управлять приложениями вместо пользователя. Об этом свидетельствуют новые вакансии компании.
Чего стремится достичь Apple?
Компания разместила на своем сайте объявление о поиске старшего инженерного менеджера для проактивного агентного ИИ-помощника. Согласно описанию, система будет писать код, просматривать веб-страницы, управлять приложениями и навигировать по устройству от имени пользователя, пишет The Verge.
Агентом называют ИИ, который не просто отвечает на вопросы, а сам планирует и выполняет задачи. Новый руководитель будет работать с командами Siri, UI Frameworks и Apple Foundation Models.
Команда уже создает универсальных агентов, которые пользуются компьютером, но работают они на основе сторонних языковых моделей. В вакансии Apple подчеркивает, что безопасность, конфиденциальность и защита данных должны быть "центральными в проектировании" такого ИИ, который будет принадлежать только ей.
Люди выполняют свою самую ценную работу, свободно переключаясь между инструментами: браузером, документом, терминалом, редактором, сервисом. Мы создаем ИИ-агентов, которые умеют то же самое. Они планируют и выполняют многоэтапные задачи в приложениях, браузерах, командных строках, коде и API, а также могут координировать узкоспециализированных субагентов,
– прокомментировали в Apple в тексте вакансии.
Кто уже опередил Apple?
Рынок агентов стремительно растет:
- Meta выпустила агента Muse в сентябре, и приложение быстро поднялось в рейтингах App Store.
- Вслед за этим OpenAI представила Dots.
- Anthropic запустила Claude Duet.
- Google преобразовала своего агента Gemini Spark в сервис "Tasks" и добавила новые функции.
По данным MacRumors, все эти проактивные агенты предлагают выполнять задачи без прямого запроса пользователя. Siri с ИИ пока этого не умеет.
Управлять компьютером уже могут Muse, ChatGPT и Perplexity через свои приложения для Mac. Google только что разрешила то же самое Gemini.
Что с Siri?
Apple начала внедрять обновленную Siri с искусственным интеллектом в сентябре. Она отвечает на вопросы о содержимом экрана и выполняет действия в различных приложениях. Bloomberg сообщает, что компания хочет сделать Siri "более похожей на агента" уже в 2027 году. По данным издания, помощник может получить возможность поворачивать и обрезать изображения в Photos и упорядочивать вкладки в Safari.
Темп работы подстегивает и руководство. Новый генеральный директор Apple Джон Тернус якобы оказывает давление на руководителя направления программного обеспечения Крейга Федериги, чтобы тот быстрее продвигал разработки в области ИИ.