Apple увеличила долю рынка смартфонов, несмотря на кризис

Мировой рынок смартфонов переживает один из самых сложных периодов за последние годы. Из-за дефицита памяти и роста стоимости компонентов поставки устройств сократились до самого низкого уровня для третьего квартала с 2012 года. В то же время Apple и Samsung смогли увеличить свою долю рынка.

В третьем квартале 2026 года мировые поставки новых смартфонов сократились на 20 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным аналитической компании Counterpoint Research, это худший результат для третьего квартала с 2012 года. Об этом пишет Engadget.

Почему мировые поставки смартфонов резко сократились?

Главной причиной спада стал дефицит оперативной памяти DRAM и флэш-памяти NAND. Производители сталкиваются с постоянным ростом цен на эти компоненты, что увеличивает себестоимость устройств и усугубляет проблемы с поставками.

В Counterpoint Research назвали рост цен на память неуклонным. По оценке аналитиков, он существенно увеличивает затраты на материалы и серьезно нарушает привычные объемы поставок смартфонов. Производители пытаются компенсировать дополнительные расходы, перекладывая их на покупателей. В результате с начала 2026 года средние розничные цены на смартфоны в мире выросли на 20%. Аналитики пока не видят признаков скорого возврата к прежнему уровню.

Подорожание уже влияет на поведение потребителей. Часть людей дольше пользуется имеющимися телефонами, откладывая обновление устройств. Другие чаще рассматривают восстановленные смартфоны в качестве альтернативы новым моделям.

В то же время на рынке наблюдается и противоположная тенденция – некоторые покупатели выбирают более дорогие устройства премиального сегмента. Производители также пересматривают стратегии, чтобы сохранить прибыльность в условиях роста затрат.

Несмотря на общее падение рынка, Samsung сохранила позицию крупнейшего производителя смартфонов в мире. В третьем квартале 2026 года доля компании увеличилась на четыре процентных пункта – до 23%.

В то же время количество смартфонов Samsung, поставленных на рынок, сократилось на 3% по сравнению с аналогичным кварталом 2025 года. То есть компания смогла увеличить свою долю даже при меньшем объеме поставок. Одним из факторов такого результата Counterpoint Research называет высокий первоначальный спрос на Galaxy Fold 8, который вышел в начале августа. Популярность новой складной модели помогла Samsung укрепить позиции в условиях общего спада.

Apple также продемонстрировала сильный результат. В третьем квартале компания впервые за всю историю наблюдений за этот период заняла более 20% мирового рынка смартфонов. Ее доля выросла с 18% до 22% за год.

Этот результат особенно примечателен тем, что на момент завершения квартала Apple еще не выпустила базовую модель iPhone 18. По оценке Counterpoint Research, росту способствовали успешный запуск iPhone 18 Pro и стабильный спрос на iPhone 17.

Таким образом, Apple смогла увеличить свое присутствие на рынке еще до выхода базового смартфона нового поколения. На фоне подорожания устройств это может свидетельствовать об устойчивом спросе на продукцию компании, хотя общий объем поставок смартфонов также подвергся негативному влиянию кризиса.

Почему китайские производители теряют позиции?

В отличие от Samsung и Apple, китайские производители Xiaomi, Oppo и Vivo завершили третий квартал со значительно худшими результатами.

Больше всего пострадала Xiaomi. По данным Counterpoint Research, поставки смартфонов компании сократились более чем на 30% по сравнению с третьим кварталом 2025 года. Ее доля на мировом рынке снизилась с 14% до 10%. Oppo и Vivo также столкнулись со значительным спадом. Поставки смартфонов обеих компаний сократились более чем на 20% за год. В результате доля Oppo составила 9%, а Vivo – 8%.

Эти результаты показывают, что кризис сказывается на производителях неравномерно. Даже на фоне общего падения спроса некоторые бренды сохраняют или увеличивают свою долю рынка, тогда как другие теряют позиции значительно быстрее. В то же время приведенные данные не означают, что рост доли Samsung и Apple автоматически свидетельствует об увеличении количества проданных смартфонов. В случае с Samsung поставки сократились на 3%, а Apple, несмотря на увеличение доли, также работает в условиях общего спада рынка.

Чего ожидать от рынка смартфонов до конца 2026 года?

Прогноз Counterpoint Research на оставшуюся часть 2026 года остается сложным. Аналитики ожидают, что дефицит памяти и высокие затраты будут и в дальнейшем влиять на производство и поставки смартфонов.

Кроме того, вероятно, сохранится тенденция к усилению внимания производителей к премиальным устройствам. В ситуации, когда компоненты дорожают, компании пытаются защитить рентабельность, а более дорогие модели могут помочь компенсировать рост себестоимости.

Для покупателей это означает, что смартфоны могут оставаться дорогими, а обновление устройств будут все чаще откладывать. Восстановленные модели и более длительное использование уже приобретенных телефонов могут стать более распространенными способами сэкономить.

Пока что больше всего выигрывают компании, которые могут поддерживать спрос на свои устройства даже в условиях роста цен. Однако, если дефицит памяти продлится, давление на весь рынок сохранится, а результаты следующих кварталов будут зависеть от стоимости компонентов, доступности устройств и готовности потребителей платить больше.