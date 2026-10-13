У третьому кварталі 2026 року світові постачання нових смартфонів зменшилися на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року. За даними аналітичної компанії Counterpoint Research, це найгірший результат для третього кварталу з 2012 року. Про це пише Engadget.

Чому світові постачання смартфонів різко скоротилися?

Головною причиною спаду став дефіцит оперативної пам'яті DRAM і флеш-пам'яті NAND. Виробники стикаються з постійним зростанням цін на ці компоненти, що збільшує собівартість пристроїв і посилює проблеми з постачанням.

У Counterpoint Research назвали підвищення цін на пам'ять невпинним. За оцінкою аналітиків, воно суттєво збільшує витрати на матеріали та серйозно порушує звичні обсяги постачання смартфонів. Виробники намагаються компенсувати додаткові витрати, перекладаючи їх на покупців. У результаті з початку 2026 року середні роздрібні ціни на смартфони у світі зросли на 20%. Аналітики поки не бачать ознак швидкого повернення до попереднього рівня.

Подорожчання вже впливає на поведінку споживачів. Частина людей довше користується наявними телефонами, відкладаючи оновлення пристроїв. Інші частіше розглядають відновлені смартфони як альтернативу новим моделям.

Водночас на ринку спостерігається й протилежна тенденція – деякі покупці обирають дорожчі пристрої преміального сегмента. Виробники також переглядають стратегії, щоб зберегти прибутковість в умовах зростання витрат.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Попри загальне падіння ринку, Samsung зберегла позицію найбільшого виробника смартфонів у світі. У третьому кварталі 2026 року частка компанії збільшилася на чотири відсоткові пункти – до 23%.

Водночас кількість смартфонів Samsung, поставлених на ринок, скоротилася на 3% порівняно з аналогічним кварталом 2025 року. Тобто компанія змогла збільшити свою частку навіть за меншого обсягу постачань. Одним із чинників такого результату Counterpoint Research називає високий початковий попит на Galaxy Fold 8, який вийшов на початку серпня. Популярність нової складаної моделі допомогла Samsung зміцнити позиції в умовах загального спаду.

Apple також продемонструвала сильний результат. У третьому кварталі компанія вперше за всю історію спостережень для цього періоду посіла понад 20% світового ринку смартфонів. Її частка зросла з 18% до 22% за рік.

Цей результат особливо примітний тим, що на момент завершення кварталу Apple ще не випустила базову модель iPhone 18. За оцінкою Counterpoint Research, зростанню сприяли успішний запуск iPhone 18 Pro та стабільний попит на iPhone 17.

Таким чином, Apple змогла збільшити свою присутність на ринку ще до виходу базового смартфона нового покоління. На тлі подорожчання пристроїв це може свідчити про стійкий попит на продукцію компанії, хоча загальний обсяг постачань смартфонів також зазнав негативного впливу кризи.

Чому китайські виробники втрачають позиції?

На відміну від Samsung та Apple, китайські виробники Xiaomi, Oppo та Vivo завершили третій квартал зі значно гіршими результатами.

Найбільше постраждала Xiaomi. За даними Counterpoint Research, постачання смартфонів компанії скоротилося більш ніж на 30% порівняно з третім кварталом 2025 року. Її частка світового ринку знизилася з 14% до 10%. Oppo та Vivo також зіткнулися зі значним спадом. Постачання смартфонів обох компаній скоротилося більш ніж на 20% за рік. У результаті частка Oppo становила 9%, а Vivo – 8%.

Ці результати показують, що криза впливає на виробників нерівномірно. Навіть на тлі загального падіння попиту деякі бренди зберігають або збільшують свою частку ринку, тоді як інші втрачають позиції значно швидше. Водночас наведені дані не означають, що зростання частки Samsung та Apple автоматично свідчить про збільшення кількості проданих смартфонів. У випадку Samsung постачання скоротилися на 3%, а Apple, попри збільшення частки, також працює в умовах загального спаду ринку.

Чого очікувати від ринку смартфонів до кінця 2026 року?

Прогноз Counterpoint Research на решту 2026 року залишається складним. Аналітики очікують, що дефіцит пам'яті та високі витрати й надалі впливатимуть на виробництво й постачання смартфонів.

Також, імовірно, збережеться тенденція до посилення уваги виробників до преміальних пристроїв. У ситуації, коли компоненти дорожчають, компанії намагаються захищати прибутковість, а дорожчі моделі можуть допомагати компенсувати збільшення собівартості.

Для покупців це означає, що смартфони можуть залишатися дорогими, а оновлення пристроїв дедалі частіше відкладатимуть. Відновлені моделі та довше використання вже придбаних телефонів можуть стати поширенішими способами заощадити.

Поки що найбільше виграють компанії, які можуть підтримувати попит на свої пристрої навіть за умов зростання цін. Однак, якщо дефіцит пам'яті триватиме, тиск на весь ринок збережеться, а результати наступних кварталів залежатимуть від вартості компонентів, доступності пристроїв і готовності споживачів платити більше.