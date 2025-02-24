Apple стремится, чтобы iPhone 17 Pro полностью заменил камеры для блогеров

Apple планирует значительно улучшить возможности видеосъемки в своих новых флагманских смартфонах iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, которые должны выйти осенью этого года. Ранее компания сосредотачивалась преимущественно на качестве фотоснимков, однако теперь ситуация меняется.

В течение многих лет Apple стремилась, чтобы iPhone смог полностью заменить традиционную камеру, рассказывает 24 Канал. Для этого компания внедряла передовые технологии мобильной фотографии в каждом новом поколении своих смартфонов.

Читайте на сайте Сколько будет стоить iPhone 16E в Украине и когда ждать новинку

Теперь Apple планирует сделать рывок в сфере видеосъемки, чтобы iPhone стал главным инструментом для видеоблогеров и контент-креаторов.

Журналист Bloomberg Марк Гурман отмечает, что одной из главных целей Apple на 2025 год является привлечение сообщества влогеров и других создателей видеоконтента к использованию iPhone вместо отдельных камер.

Apple еще агрессивнее будет продвигать возможности видеосъемки, когда в сентябре дебютируют новые iPhone,

– заявил журналист.

Что изменится в камере iPhone 17 Pro

Пока неизвестно, какие именно улучшения появятся в камерах iPhone 17 Pro. Apple пока не раскрывает подробностей относительно новых функций видеосъемки, однако ожидается, что больше информации появится ближе к презентации новых устройств.