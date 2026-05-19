25 лет Apple Store – решение, которое превратило кризисную Apple в империю

Четверть века назад Apple сделала шаг, который многие считали обреченным. Именно это решение впоследствии стало одним из главных факторов превращения компании в глобального технологического гиганта.

25 лет назад, 19 мая 2001 года, Apple открыла свои первые два фирменных магазина – в Маклине, штат Вирджиния, и Глендейле, штат Калифорния. Сегодня сеть насчитывает около 550 торговых точек в десятках стран и является не просто каналом продаж, а полноценным физическим воплощением бренда. Об этом пишет Tech radar.

Почему запуск Apple Store стал историческим поворотом?

В начале 2000-х этот шаг казался рискованным. В конце 1990-х Apple переживала сложные времена. Компания пыталась продавать свою технику через формат "магазин в магазине", когда ее продукция размещалась в крупных торговых сетях. Однако такая модель не работала так, как хотело руководство.

Стив Джобс остро критиковал подход сторонних ритейлеров. В разговоре с биографом Уолтером Айзексоном он объяснял проблему просто: "Продавцов интересовал только бонус в 50 долларов". По словам Джобса, работники сторонних магазинов не понимали, чем компьютеры Apple отличаются от конкурентов, а покупатели видели лишь более высокую цену, не понимая преимуществ продукта.

Он сформулировал это еще жестче: "Если бы мы не нашли способ донести наше сообщение до покупателей в магазинах, мы были бы обречены".

Ставка на полный контроль

Недовольство ситуацией подтолкнуло Джобса к радикальному решению – создать собственную розничную сеть.

В 1999 году Apple начала тайный поиск руководителя нового направления. Выбор остановился на Рони Джонсоне, вице-президенте сети Target по мерчандайзингу. Именно он вместе с Джобсом разработал концепцию, которая стала революционной для технорынка.

Одним из ключевых решений стало расположение магазинов только в местах с высоким пешеходным трафиком – в центрах крупных городов, даже несмотря на заоблачную арендную плату. Идея была простой: люди должны заходить в магазин спонтанно.

Продумывали буквально все – от количества входов до размеров помещений. Магазины не должны были быть слишком большими, чтобы не терять посетителей, но и не слишком компактными, чтобы не создавать впечатление мелкого бизнеса.

Особую роль играл минималистичный дизайн. Ограниченный ассортимент Apple превратился в преимущество: вместо перегруженных полок клиенты получали просторный зал, где могли взаимодействовать с продуктами.

Как появился Genius Bar

Одним из самых известных нововведений стало сервисное пространство Genius Bar.

Его идея родилась после того, как Джонсон попросил команду назвать лучший клиентский опыт в их жизни. Большинство вспомнило дорогие отели. После этого первых менеджеров Apple Store отправили на обучение по программе сети Ritz-Carlton.

Полученные принципы сервиса адаптировали под техническую поддержку. Так родился формат консультационной зоны, который впоследствии стал стандартом для всей индустрии.

Как вспоминал Джонсон, концепция магазина должна была передавать ценности компании: "Магазин станет самым мощным физическим воплощением бренда".

Прогнозы провала, которые не оправдались

Перед открытием многие эксперты были убеждены, что Apple обречена на неудачу.

Bloomberg Businessweek тогда выпустил материал с заголовком "Извини, Стив, вот почему Apple Store не сработает".

Ритейл-консультант Дэвид Голдштейн прогнозировал: "Я даю им два года, прежде чем они гасят свет после очень болезненной и дорогостоящей ошибки". Сомневался даже бывший финансовый директор Apple Джозеф Грациано, который считал, что компания переоценивает спрос на премиальный опыт.

Но внутри самой компании были готовы меняться даже в последний момент. Накануне запуска Рон Джонсон предложил полностью переделать концепцию: вместо зонирования по продуктам организовать пространство вокруг сценариев использования – монтажа видео, редактирования фото, работы с музыкой.

Сперва Джобс разозлился из-за задержки открытия, но потом признал правоту коллеги. По словам Айзексона, Джобс сказал: "Если что-то не так, это нельзя просто проигнорировать и сказать, что исправишь позже. Так делают другие компании".

Как Apple Store превзошел все ожидания

Результаты стали очевидными очень быстро. Если магазины конкурента Gateway в среднем принимали лишь 250 посетителей в неделю, то Apple Store к 2004 году демонстрировали около 5400 посетителей еженедельно.

Флагманский магазин на Манхэттене после открытия в 2006 году привлекал около 50 тысяч человек в неделю в течение первого года.

В 2004 году сеть принесла Apple 1,2 миллиарда долларов дохода – рекордно быстрое достижение такой отметки для ритейла. Примерно через десятилетие общая выручка магазинов достигла 9,8 миллиардов долларов.

Сегодня Apple, по оценкам аналитиков, зарабатывает около 4000 – 5000 долларов с каждого квадратного фута торговой площади. Для сравнения, средний показатель в США составляет около долларов 400 долларов.

Но самым важным результатом стали не только продажи. Apple Store превратили запуск новых продуктов в культурные события, сформировали вокруг бренда особую атмосферу и заставили конкурентов следовать этой модели.

Samsung, Microsoft и Google впоследствии открыли собственные фирменные магазины. Но именно Apple первой доказала, что магазин техники может быть не просто местом продажи, а частью идентичности бренда.