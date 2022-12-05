Магазин Apple ограбили средь бела дня на глазах у клиентов и продавцов: странное видео

Apple Store в Калифорнии ограбили прямо во время рабочего дня в присутствии десятков человек. Судя по всему, один из посетителей снял это видео и опубликовал в сети.

Интересно, что ролик сначала появился в китайской соцсети Weibo, а уже позже распространился по новостным агентствам и на YouTube. Запись инцидента стала вирусной.

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Что произошло

Как пишет источник, все произошло в Черную пятницу в одном из калифорнийских магазинов Apple. На видео видно, что двое подозреваемых в масках срывают iPhone и другую технику со стендов и кладут в рюкзаки. На это смотрят десятки покупателей, а сотрудники при этом наблюдают и просят клиентов не вмешиваться.

Грабители, судя по всему, были невооружены, однако остановить их не пытались. Капитан полиции Пало-Альто Джеймс Рейфшнайдер рассказал, что во время ограбления работник магазина услышал, как один из подозреваемых угрожал клиентам физической расправой, если кто-то попытается их остановить.

Неизвестные в масках грабят калифорнийский магазин Apple: видео

Неизвестные в масках грабят калифорнийский магазин Apple: видео

Сообщается, что полиция все еще разыскивает злоумышленников. Их описывают как темнокожих мужчин в возрасте около 20 лет. Общая сумма награбленного составила 35 тысяч долларов.

Этот магазин не в первый раз сталкивается с масштабными ограблениями. В 2018 году его обворовали дважды в течение суток – подозреваемые похитили товаров на сумму более 100 000 долларов США. В 2016 году преступники на съемном автомобиле въехали в витрину магазина, чтобы похитить товаров на тысячи долларов.

Стоит отметить, что кража витринных образцов техники Apple – не самая лучшая идея, поскольку их серийные номера известны магазину. Компания способна удаленно блокировать украденные устройства. После такого бана они пригодны разве что на запчасти.