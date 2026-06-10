Apple тихо убрала одну из старых функций Apple Watch после восьми лет существования

В первой бета-версии watchOS 27 пользователи заметили исчезновение одного из самых старых приложений Apple Watch. Компания пока не комментирует изменения, но все указывает на возможное завершение истории функции, которая существовала с 2018 года.

Компания Apple, похоже, готовится попрощаться с приложением Walkie-Talkie для Apple Watch. В первой бета-версии операционной системы watchOS 27 пользователи обнаружили, что приложение полностью исчезло из часов. Об этом пишет Macrumors.

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Почему Apple убрала Walkie-Talkie с Apple Watch?

Walkie-Talkie больше не отображается ни в списке приложений, ни в Центре управления. Также пока отсутствует возможность повторной установки приложения через магазин приложений или другие стандартные инструменты системы.

Apple официально не объявляла об удалении функции, однако ее полное отсутствие в бета-версии может свидетельствовать о решении окончательно отказаться от проекта.

Walkie-Talkie дебютировал вместе с watchOS 5 в 2018 году как одна из ключевых новинок для Apple Watch. Функция позволяла владельцам смарт-часов обмениваться короткими голосовыми сообщениями в режиме "нажми и говори". Для работы использовалась инфраструктура FaceTime и подключение через Wi-Fi или мобильную сеть.

В отличие от классических раций, сервис не имел ограничений по расстоянию. Пользователи могли мгновенно отправлять голосовые сообщения друг другу независимо от места пребывания, если устройства были подключены к интернету.

На момент запуска Apple позиционировала Walkie-Talkie как быстрый способ общения без необходимости доставать iPhone из кармана.

Скандал с прослушиванием подорвал доверие к сервису

Впрочем уже вскоре после запуска компания столкнулась с серьезной проблемой безопасности. В системе было обнаружено уязвимость, которая потенциально позволяла пользователю прослушивать микрофон другого человека без его ведома. Из-за этого Apple была вынуждена временно отключить работу Walkie-Talkie на всех совместимых устройствах.

Проблему устранили в обновлении watchOS 5.3, после чего сервис вернулся к пользователям. Однако инцидент существенно повлиял на репутацию функции и стал одним из самых громких скандалов в истории Apple Watch.

Несмотря на громкий запуск, в течение следующих лет Walkie-Talkie практически не развивался. За восемь крупных обновлений watchOS Apple не добавила в приложение никаких значительных новых возможностей. Функция оставалась почти неизменной с момента своего дебюта.

На фоне развития других сервисов компании, в частности сообщений, FaceTime и фитнес-возможностей Apple Watch, Walkie-Talkie постепенно отошел на второй план. Именно поэтому многие обозреватели считают, что его исчезновение является не случайной ошибкой бета-версии, а сознательным решением Apple убрать малопопулярную функцию.

Может ли Walkie-Talkie вернуться?

Несмотря на отсутствие приложения в текущей бета-версии, окончательные выводы делать еще рано. watchOS 27 находится на очень раннем этапе тестирования, поэтому теоретически Apple может вернуть Walkie-Talkie в следующих сборках системы до официального релиза.

Публичную бета-версию watchOS 27 компания планирует выпустить в следующем месяце, а финальный релиз ожидается осенью 2026 года вместе с новым поколением Apple Watch. Впрочем, учитывая многолетнее отсутствие развития функции и ее полное исчезновение из системы, многие эксперты склоняются к мнению, что Walkie-Talkie приближается к своему окончательному завершению.

В последние годы Apple все чаще отказывается от сервисов и функций, которые не получили широкого распространения среди пользователей. Обычно такие изменения происходят без отдельных презентаций или громких анонсов.

История Walkie-Talkie может стать еще одним примером такого подхода. Функция, которая когда-то демонстрировала возможности Apple Watch как самостоятельного средства связи, вероятно, уступит место новым сервисам и сценариям использования смарт-часов.