Apple будет сдавать iPhone в аренду с возможностью последующего выкупа

Apple готовит настоящую революцию в способе продажи своих устройств. Уже 28 июля компания запустит Apple Upgrade – масштабную программу лизинга для iPhone, Mac, iPad и Apple Watch. Пользователи смогут арендовать гаджеты с правом их последующего выкупа или регулярного обновления.

Новый подход к владению техникой

Программа Apple Upgrade фактически превращает покупку дорогой электроники в модель подписки. Как сообщает Bloomberg, финансовым партнером проекта стал сервис Klarna Group Plc. Благодаря этому сотрудничеству технологический гигант сможет предлагать выгодные условия оплаты, не беря на себя прямые финансовые риски. На фоне этих новостей акции Klarna подскочили на 11%, достигнув отметки в 20 долларов и 78 центов.

Условия лизинга будут зависеть от типа устройства:

Для смартфонов iPhone и часов Apple Watch срок аренды составит 24 месяца.

Покупатели компьютеров Mac и планшетов iPad смогут пользоваться программой в течение 36 месяцев.

Для оформления договора клиентам придется пройти лишь "мягкую" проверку кредитной истории.

Гибкость и скрытые нюансы

Пользователи Apple Upgrade получат несколько вариантов действий. Можно досрочно выплатить всю сумму, перейти на новую модель гаджета раньше срока или же просто оставить устройство себе после завершения всех выплат. Также предусмотрена возможность возврата техники компании, подобно лизингу автомобиля. Однако в некоторых случаях такие операции могут сопровождаться дополнительными комиссиями.

Стоит отметить, что в отличие от предыдущей программы iPhone Upgrade, новая инициатива не включает страховку AppleCare+. Ее придется приобретать отдельно. Кроме того, Apple планирует прекратить регистрацию новых участников в своих старых программах финансирования, чтобы полностью сосредоточиться на новом формате.

Борьба с дефицитом и ростом цен

Запуск лизинга происходит в непростое для рынка время. Apple недавно повысила цены на многие модели Mac и iPad на несколько сотен долларов. Это связано с глобальным дефицитом оперативной памяти, вызванным бумом искусственного интеллекта. Ожидается, что в сентябре также вырастет стоимость новых моделей iPhone.

Более низкий ежемесячный платеж в рамках лизинга должен стать ключевым инструментом для стимулирования продаж. Несмотря на общее подорожание компонентов, такой подход сделает премиальную технику более доступной для широкого круга покупателей.

Сначала сервис заработает только в Соединенных Штатах Америки – как в физических магазинах, так и на официальном сайте. В дальнейшем планируется распространить его на другие страны, однако точный перечень стран пока неизвестен.

Программа охватывает большинство актуальных моделей, однако есть исключения. В список доступных устройств не вошли бюджетный iPhone 16, Apple Watch SE, базовый iPad и ноутбук MacBook Neo. Также услуга будет недоступна для бизнес-клиентов и образовательных учреждений.