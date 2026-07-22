Новий підхід до володіння технікою

Програма Apple Upgrade фактично перетворює купівлю дорогої електроніки на модель підписки. Як повідомляє Bloomberg, фінансовим партнером проєкту став сервіс Klarna Group Plc. Завдяки цій співпраці технологічний гігант зможе пропонувати вигідні умови оплати, не беручи на себе прямі фінансові ризики. На тлі цих новин акції Klarna підскочили на 11%, досягнувши позначки 20 доларів і 78 центів.

Умови лізингу залежатимуть від типу пристрою:

Для смартфонів iPhone та годинників Apple Watch термін оренди складатиме 24 місяці.

Покупці комп'ютерів Mac та планшетів iPad зможуть користуватися програмою протягом 36 місяців.

Для оформлення договору клієнтам доведеться пройти лише "м'яку" перевірку кредитної історії.

Гнучкість і приховані нюанси

Користувачі Apple Upgrade отримають кілька варіантів дій. Можна достроково виплатити всю суму, перейти на нову модель гаджета раніше терміну або ж просто залишити пристрій собі після завершення всіх виплат. Також передбачена можливість повернення техніки компанії, подібно до лізингу автомобіля. Проте у деяких випадках такі операції можуть супроводжуватися додатковими комісіями.

Варто зауважити, що на відміну від попередньої програми iPhone Upgrade, нова ініціатива не включає страховку AppleCare+. Її доведеться купувати окремо. Крім того, Apple планує припинити реєстрацію нових учасників у своїх старих програмах фінансування, щоб повністю зосередитися на новому форматі.

Боротьба з дефіцитом і зростанням цін

Запуск лізингу відбувається у непростий для ринку час. Apple нещодавно підвищила ціни на багато моделей Mac та iPad на кілька сотень доларів. Це пов'язано з глобальним дефіцитом оперативної пам'яті, який спричинив бум штучного інтелекту. Очікують, що у вересні також зросте вартість нових моделей iPhone.

Нижчий щомісячний платіж у межах лізингу має стати ключовим інструментом для стимулювання продажів. Попри загальне здорожчання компонентів, такий підхід зробить преміальну техніку доступнішою для широкого кола покупців.

Спочатку сервіс запрацює лише у Сполучених Штатах Америки – як у фізичних магазинах, так і на офіційному сайті. Далі планують поширювати на інші країни, однак точний перелік країн ще невідомий.

Програма охоплює більшість актуальних моделей, проте є винятки. До списку доступних пристроїв не потрапили бюджетний iPhone 16, Apple Watch SE, базовий iPad та ноутбук MacBook Neo. Також послуга буде недоступною для бізнес-клієнтів та освітніх установ.