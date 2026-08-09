Неизвестные возможности ваших Apple Watch: 10 скрытых функций, о которых вы, возможно, не знали

Apple Watch уже давно перестал быть просто аксессуаром для уведомлений или подсчета шагов. Это мощный инструмент, способный упростить жизнь в самых неожиданных ситуациях. Большинство владельцев использует только базовые приложения, но в недрах системы скрыто немало интересных и полезных возможностей.

Магия разблокировки и навигации

Одной из самых недооцененных функций остается автоматическая разблокировка компьютеров Apple. Если вы носите часы на руке, вам не нужно вводить пароль на своем Mac – система распознает владельца и предоставит доступ, что сопровождается приятной вибрацией на запястье, пишет 24 Канал. Это особенно актуально для владельцев настольных компьютеров или ноутбуков, не оснащенных сканером отпечатков пальцев.

Для любителей активного отдыха незаменимой станет функция Backtrack в приложении "Компас". Она записывает ваш маршрут, позволяя вернуться обратно той же дорогой, если вы заблудились. Функция доступна для моделей Series 6 и более поздних, а также для Apple Watch SE под управлением watchOS 10. Владельцы версии Ultra могут даже настроить кнопку действия для мгновенного запуска записи маршрута.

Управление жестами и фото на расстоянии

Современные модели часов поддерживают управление с помощью жестов, что позволяет работать с устройством одной рукой. Двойное прикосновение указательного и большого пальцев поможет листать виджеты, отвечать на звонки или останавливать музыку. В watchOS 26 разработчики пошли еще дальше, добавив жест взмаха запястьем, который работает как кнопка "Назад" или средство для отключения таймеров. Также с первой модели существует функция прикрытия экрана ладонью на 3 секунды – это мгновенно отключает звук уведомлений.

Ваши часы могут служить и пультом дистанционного управления для камеры iPhone. Это идеально подходит для групповых фото: вы видите изображение с камеры прямо на экране часов, можете настроить таймер или переключиться с основной камеры на фронтальную.

Поиск в темноте и связь с близкими

Если вы потеряли iPhone в темной комнате, Apple Watch помогут найти его не только с помощью звука. В Центре управления можно удерживать значок поиска телефона – тогда на смартфоне включится вспышка, создавая визуальный ориентир. Несмотря на простоту, этот метод спасает во многих бытовых ситуациях.

Для быстрой связи с друзьями стоит попробовать режим "Рация" (Walkie-Talkie). После подключения вы можете общаться по принципу "нажми и говори", что значительно быстрее обычного звонка. А для влюбленных предусмотрена функция Digital Touch: если зажать два пальца на экране в сообщениях, вы сможете отправить близкому человеку вибрацию своего сердцебиения в реальном времени.

Даже такие мелочи, как присвоение имен таймерам через Siri (например, "таймер для пасты на 8 минут") или возможность услышать точное время голосом, приложив два пальца к циферблату, делают использование гаджета гораздо приятнее.

И, конечно же, не стоит забывать, что Apple Pay также позволяет осуществлять оплату на расстоянии нескольких сантиметров от терминала без необходимости доставать кошелек или телефон.