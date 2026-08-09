Магія розблокування та навігації

Однією з найбільш недооцінених функцій залишається автоматичне розблокування комп'ютерів Apple. Якщо ви носите годинник на руці, вам не потрібно вводити пароль на своєму Mac – система розпізнає власника та відкриє доступ, що супроводжуватиметься приємним вібровідгуком на зап'ясті, пише 24 Канал. Це особливо актуально для власників настільних комп'ютерів або ноутбуків, які не мають сканера відбитків пальців.

Для прихильників активного відпочинку незамінною стане функція Backtrack у додатку "Компас". Вона записує ваш маршрут, дозволяючи повернутися назад тією ж дорогою, якщо ви заблукали. Можливість доступна для моделей Series 6 та новіших, а також для Apple Watch SE під управлінням watchOS 10. Власники версії Ultra можуть навіть налаштувати кнопку дії для миттєвого запуску запису шляху.

Керування жестами та фото на відстані

Сучасні моделі годинників підтримують керування за допомогою жестів, що дозволяє працювати з пристроєм однією рукою. Подвійний дотик вказівного та великого пальців допоможе гортати віджети, відповідати на дзвінки або зупиняти музику. У watchOS 26 розробники пішли ще далі, додавши жест помаху зап'ястям, який працює як кнопка "Назад" або засіб для вимкнення таймерів. Також з першої моделі існує функція накриття екрана долонею на 3 секунди – це миттєво вимикає звук сповіщення.

Ваш годинник може слугувати й дистанційним пультом для камери iPhone. Це ідеально для групових фото: ви бачите зображення з камери прямо на екрані годинника, можете налаштувати таймер або змінити камеру з основної на фронтальну.

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Пошук у темряві та зв'язок із близькими

Якщо ви загубили iPhone у темній кімнаті, Apple Watch допоможе знайти його не лише звуком. У Пункті керування можна затиснути іконку пошуку телефона – тоді на смартфоні увімкнеться спалах, створюючи візуальний орієнтир. Попри простоту, цей метод рятує в багатьох побутових ситуаціях.

Для швидкого зв'язку з друзями варто спробувати режим "Рація" (Walkie-Talkie). Після підключення ви можете спілкуватися за принципом натисни-і-говори, що значно швидше за звичайний дзвінок. А для закоханих передбачена функція Digital Touch: якщо затиснути два пальці на екрані в повідомленнях, ви зможете відправити близькій людині вібрацію свого серцебиття в реальному часі.

Навіть такі дрібниці як іменування таймерів через Siri (наприклад, "таймер для пасти на 8 хвилин") або можливість почути точний час голосом, приклавши два пальці до циферблата, роблять користування ґаджетом значно приємнішим.

І звісно ж, не варто забувати, що Apple Pay також дозволяє проводити оплату на відстані кількох сантиметрів від термінала без потреби діставати гаманець чи телефон.