Apple может выпустить часы без экрана – какими будут будущие Apple Watch

Apple готовит масштабную переработку своих смарт-часов, но окончательного решения относительно будущего дизайна пока нет. Компания рассматривает сразу несколько вариантов, в том числе и довольно необычные.

Apple изучает возможность существенно расширить линейку Apple Watch и изменить сам подход к дизайну устройств. По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, компания рассматривает несколько концепций, однако пока не определилась с окончательным направлением.

Какими могут стать будущие Apple Watch?

Среди вариантов, которые Apple якобы изучает, есть устройства с различными типами дисплеев и экранами разных размеров. Еще более радикальная идея – Apple Watch, у которых вообще не будет дисплея.

Такой подход может стать ответом на изменения на рынке носимых устройств. В сегменте фитнес-гаджетов растет популярность устройств без экранов, в частности продуктов компании Whoop. Apple, очевидно, также оценивает, может ли подобная концепция найти место в ее собственной экосистеме.

В то же время это не означает, что Apple уже решила выпустить часы без экрана. По словам Гурмана, компания пока лишь рассматривает различные возможности. Изменения могут касаться не только конструкции самих часов. Apple также рассматривает возможность расширения модельного ряда.

Компания может добавить в линейку более дорогие и премиальные модели, которые дополнят Apple Watch Ultra и версии Hermès. В то же время возможен и противоположный шаг – создание более доступного устройства, которое займет позицию ниже Apple Watch SE.

Таким образом, будущая стратегия Apple может предусматривать расширение модельного ряда в обе стороны – от более дорогих устройств до еще более доступной модели для покупателей, которые не хотят тратить много денег на смарт-часы.

Однако конкретного решения о том, что именно изменится у следующего поколения Apple Watch, пока нет.

По оценке Марка Гурмана, масштабный редизайн ожидается не раньше, чем через один-два года. Поэтому ближайшие модели не должны стать радикальным отходом от нынешней концепции.

Что изменится в Apple Watch в ближайшее время?

Несмотря на отсутствие готового плана масштабного редизайна, Apple готовит ряд менее значительных изменений.

По данным Гурмана, в 2026 или 2027 году компания может вернуть керамический корпус для Apple Watch. Кроме того, ожидаются новые цвета корпусов и новые варианты ремешков.

Apple также планирует обновление функций, связанных со здоровьем и фитнесом. Подробностей о конкретных нововведениях в источнике нет, поэтому пока оценить их масштаб невозможно.

Таким образом, ближайшие обновления, скорее всего, будут эволюционными, тогда как масштабное изменение дизайна остается перспективой на следующие годы.

Какова будет роль новой Siri?

Независимо от того, какой именно вид в конечном итоге примут будущие Apple Watch, Apple планирует более тесно интегрировать в них обновленную Siri.

Речь идет о новой версии голосового помощника, которую компания постепенно развивает в рамках более широкой стратегии использования искусственного интеллекта. По прогнозу Марка Гурмана, следующее поколение Apple Watch будет лучше использовать возможности обновленной Siri. Это может стать одним из ключевых изменений программной части будущих часов, даже если их внешний дизайн останется близким к нынешнему.

Пока Apple не определилась, какой именно будет следующая большая версия Apple Watch. Компания одновременно рассматривает различные размеры и типы экранов, возможность создания модели без дисплея, расширение линейки в премиальном и бюджетном сегментах, а также новые материалы и функции.

Поэтому будущее Apple Watch пока выглядит скорее как набор экспериментальных направлений, чем как готовый план развития. Масштабный редизайн, по имеющимся данным, еще потребует времени.