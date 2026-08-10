Apple вивчає можливість суттєво розширити лінійку Apple Watch і змінити сам підхід до дизайну пристроїв. За даними журналіста Bloomberg Марка Гурмана, компанія розглядає кілька концепцій, однак поки не визначилася з остаточним напрямком.

Якими можуть стати майбутні Apple Watch?

Серед варіантів, які Apple нібито вивчає, є пристрої з різними типами дисплеїв та екранами різних розмірів. Ще радикальніша ідея – Apple Watch, який взагалі не матиме дисплея.

Такий підхід може бути відповіддю на зміни на ринку носимих пристроїв. У сегменті фітнес-гаджетів зростає популярність пристроїв без екранів, зокрема продуктів компанії Whoop. Apple, очевидно, також оцінює, чи може подібна концепція мати місце в її власній екосистемі.

Водночас це не означає, що Apple вже вирішила випустити годинник без екрана. За словами Гурмана, компанія поки лише розглядає різні можливості. Зміни можуть стосуватися не лише конструкції самого годинника. Apple також розглядає можливість розширення модельного ряду.

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Компанія може додати до лінійки більш дорогі та преміальні моделі, які доповнять Apple Watch Ultra та версії Hermès. Водночас можливий і протилежний крок – створення доступнішого пристрою, який займе позицію нижче за Apple Watch SE.

Таким чином, майбутня стратегія Apple може передбачати розширення модельного ряду в обидва боки – від дорожчих пристроїв до ще доступнішої моделі для покупців, які не хочуть витрачати багато грошей на смартгодинник.

Однак конкретного рішення щодо того, як саме зміниться наступне покоління Apple Watch, поки немає.

За оцінкою Марка Гурмана, масштабний редизайн очікується не раніше ніж через один-два роки. Тому найближчі моделі не повинні стати радикальним відходом від нинішньої концепції.

Що зміниться в Apple Watch найближчим часом?

Попри відсутність готового плану масштабного редизайну, Apple готує низку менш значних змін.

За даними Гурмана, у 2026 або 2027 році компанія може повернути керамічний корпус для Apple Watch. Окрім цього, очікуються нові кольори корпусів і нові варіанти ремінців.

Apple також планує оновлення функцій, пов'язаних зі здоров'ям і фітнесом. Подробиць щодо конкретних нововведень у джерелі немає, тому наразі оцінити їхній масштаб неможливо.

Отже, найближчі оновлення можуть бути радше еволюційними, тоді як масштабна зміна дизайну залишається перспективою на наступні роки.

Якою буде роль нової Siri?

Незалежно від того, який саме вигляд зрештою отримають майбутні Apple Watch, Apple планує тісніше інтегрувати в них оновлену Siri.

Йдеться про нову версію голосового асистента, яку компанія поступово розвиває в межах ширшої стратегії використання штучного інтелекту. За прогнозом Марка Гурмана, наступне покоління Apple Watch краще використовуватиме можливості оновленої Siri. Це може стати однією з ключових змін програмної частини майбутнього годинника, навіть якщо його зовнішній дизайн залишиться близьким до нинішнього.

Поки Apple не визначилася, якою саме буде наступна велика версія Apple Watch. Компанія одночасно розглядає різні розміри та типи екранів, можливість створення моделі без дисплея, розширення лінійки в преміальному та бюджетному сегментах, а також нові матеріали й функції.

Тому майбутнє Apple Watch поки виглядає радше як набір експериментальних напрямків, ніж як готовий план розвитку. Масштабний редизайн, за наявними даними, ще потребує часу.