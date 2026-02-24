Apple планирует начать собирать некоторые компьютеры в США

Apple объявила, что начнет производство одного из своих компьютеров Mac в США уже в этом году. Речь идет о Mac mini, который планируют собирать на предприятии Foxconn в Техасе. Компания также показала новые кадры из своих производственных партнеров в Аризоне.

Операционный директор Apple Сабих Хан сообщил, что компания начнет производить Mac mini в США позже в этом году. Заявление он сделал во время экскурсии по заводу Foxconn в Хьюстоне, штат Техас. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Почему Apple возвращает часть производства в США?

По словам Хана, производство Mac mini стартует непосредственно на этой площадке. Он уточнил, что Apple выпускает тысячи Mac mini еженедельно. Со временем компания планирует масштабировать производство в США, чтобы обеспечивать клиентов в этом регионе.

Как пишет 9to5mac, сейчас Mac mini изготавливают в Вьетнаме и Китае. Ранее Apple уже продвигала идею компьютера, сделанного в Америке – речь шла о Mac Pro. Его производство в США стартовало в 2013 году и продолжилось в 2019-м, однако эти модели выпускались в меньших объемах.

В материале The Wall Street Journal также показали кадры с производственных мощностей партнеров Apple – GlobalWafers и TSMC в Аризоне. Это видео ранее не публиковали.

Объявление о локализации части производства совпало во времени с подготовкой к ежегодному обращению президента Дональда Трампа к Конгрессу США, которое запланировано на 24 февраля 2026 года. В материале отмечается, что Apple продолжает адаптироваться к росту расходов, связанных с пошлинами на импортируемую продукцию.