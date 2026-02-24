Операційний директор Apple Сабіх Хан повідомив, що компанія почне виготовляти Mac mini у США пізніше цього року. Заяву він зробив під час екскурсії заводом Foxconn у Х’юстоні, штат Техас. Про це пише The Wall Street Journal.

Чому Apple повертає частину виробництва до США?

За словами Хана, виробництво Mac mini стартує безпосередньо на цьому майданчику. Він уточнив, що Apple випускає тисячі Mac mini щотижня. З часом компанія планує масштабувати виробництво в США, щоб забезпечувати клієнтів у цьому регіоні.

Як пише 9to5mac, наразі Mac mini виготовляють у В’єтнамі та Китаї. Раніше Apple вже просувала ідею комп’ютера, зробленого в Америці – йшлося про Mac Pro. Його виробництво у США стартувало у 2013 році та продовжилося у 2019-му, однак ці моделі випускалися в менших обсягах.

У матеріалі The Wall Street Journal також показали кадри з виробничих потужностей партнерів Apple – GlobalWafers і TSMC в Аризоні. Це відео раніше не публікували.

Оголошення про локалізацію частини виробництва збіглося в часі з підготовкою до щорічного звернення президента Дональда Трампа до Конгресу США, яке заплановане на 24 лютого 2026 року. У матеріалі наголошується, що Apple продовжує адаптуватися до зростання витрат, пов’язаних із митами на імпортовану продукцію.