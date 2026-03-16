Китайская полиция впервые в мире арестовала робота, который испугал женщину на улице

Недавно улицы китайского города Макао стали ареной для события, больше напоминающего сценарий научно-фантастического триллера. Полицейские были вынуждены вмешаться в необычный конфликт между пожилой женщиной и роботом. Ситуация получила такую огласку, что социальные сети взорвались обсуждениями о начале новой эры, где машины и люди вынуждены делить общее городское пространство.

Что человек не поделил с роботом?

Курьезный и одновременно тревожный случай произошел примерно в 21:00 по местному времени недалеко от жилого комплекса в районе Патане. 70-летняя женщина, прогуливаясь по улице, остановилась, чтобы проверить свой телефон. В этот момент она внезапно обнаружила, что непосредственно за ее спиной неподвижно стоит человекоподобная машина, пишет Daily Mail.

Испуганная женщина начала кричать на робота, обвиняя его в том, что он заставляет ее сердце биться чаще и ведет себя безумно. Женщина эмоционально размахивала сумкой, пока андроид в ответ лишь несколько раз поднимал руки вверх.

На место происшествия прибыли двое офицеров полиции, которые фактически задержали механического нарушителя спокойствия. На видеозаписях, что быстро стали вирусными в соцсетях, видно, как правоохранители сопровождают робота вдоль дороги, причем один из полицейских держит его за плечо.

Женщина заявила представителям власти, что чувствует себя плохо из-за сильного стресса, как стало известно изданию Interesting Engineering. Ее доставили в больницу для медицинского обследования и оказания помощи, но врачи констатировали отсутствие физических травм.

Женщина сообщила, что не планирует подавать официальную жалобу на оператора машины.

Что известно о роботе?

Как выяснилось позже, роботом оказалась модель Unitree G1, принадлежащая местному образовательному центру. Представитель заведения Товин Мак объяснил, что андроид использовался для промоакций и именно в тот момент покидал зону проведения мероприятия, отмечает издание NDTV.

По словам Мака, машина остановилась позади женщины, поскольку та перегородила ей путь, а алгоритмы робота требовали дождаться, пока дорога освободится. Управление устройством осуществлялось с помощью комбинации автономного программирования и дистанционного надзора.

Модель Unitree G1, представленная китайской компанией в мае 2024 года, является достаточно совершенным образцом современной робототехники:

Имея рост около 130 сантиметров и вес примерно 35 килограммов, этот гуманоид оснащен камерой с 360-градусным обзором на голове и динамиком на груди.

Его конструкция включает от 23 до 43 суставных моторов, что позволяет ему двигаться гибче среднестатистического человека.

Заявленная скорость передвижения андроида составляет до 2 метров в секунду, а стоимость производства оценивается примерно в 13 500 долларов.

Соцсети разделились в отношении к ситуации

Реакция общественности на инцидент оказалась неоднозначной. Пользователи социальных сетей начали создавать мемы о "первом аресте робота в истории" и шутить о необходимости предоставления машинам адвокатов или базовых прав. Некоторые видели в этом начало сценария из фильма "Матрица".

В то же время многие стали на сторону технологий, считая реакцию женщины чрезмерной и неспровоцированной. Они призвали к разработке четких этических норм использования таких устройств в публичных местах.

Пока полиция вернула робота его владельцу, сделав предупреждение о необходимости быть осторожнее.

Эксперты тем временем прогнозируют дальнейший рост количества подобных встреч. В Китае и Сингапуре уже тестируют роботов-полицейских, таких как Xavier или AnBot, для патрулирования улиц и выявления правонарушений. Профессор Иван Сун из Делавэрского университета предполагает, что уже через 5 лет роботизированные патрульные, способные самостоятельно преследовать и задерживать подозреваемых, станут привычным явлением на наших улицах.